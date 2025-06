Kompany viaja a Miami para estudar adversários enquanto elenco do Bayern curte a Disney

Vincent Kompany durante a estreia do Bayern de Munique no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação)

Após a partida contra o Auckland City, da Nova Zelândia, Vincent Kompany mostrou que está levando o Mundial de Clubes muito a sério. De acordo com informações do jornal alemão ‘Bild’, o técnico do Bayern de Munique pegou a estrada com sua comissão técnica e viajou por três horas e meia até Miami para assistir de perto ao duelo entre Benfica e Boca Juniors, os dois próximos adversários da equipe no Grupo C.

Enquanto os jogadores aproveitavam o dia de folga, alguns até foram curtir a Disney World, em Orlando, Kompany preferiu focar no trabalho. Ele e sua equipe passaram o tempo analisando detalhadamente os dois times.

Benfica e Bayern voltam a campo nesta sexta-feira (20), para disputar uma vaga nas oitavas de final do torneio. Os portugueses enfrentam o Auckland, às 13h (de Brasília), enquanto os alemães encaram o Boca Juniors, às 22h (de Brasília).

