Arezo admite conversas para deixar o Grêmio: ???Preciso provar o meu valor???

O atacante Arezo confessou que há a chance de deixar o Grêmio nesta segunda janela de transferências na temporada. O destino mais provável seria um retorno para o Penãrol, já que o jogador admitiu conversas constantes com o presidente do clube uruguaio. O atleta voltou a perder espaço no Imortal e seu objetivo é ter maior participação em campo, pois almeja disputar a Copa do Mundo de 2026.

Em seu entendimento, um retorno para o Uruguai possibilitaria voltar a ter maior frequência nos gramados por uma menor concorrência. Em entrevista à rádio “El Espectador”, nesta quarta-feira (18), Arezo reconheceu que há possibilidade de retornar ao seu time do coração.

“Ninguém precisa me pressionar para chegar ao Peñarol. Todos sabem o quanto eu amo o clube. Mas eles precisam fazer a parte deles pelo Grêmio, que é dono da minha transferência”, indicou o centroavante.

“Vir para o Peñarol não depende de mim. É uma negociação que precisa acontecer entre os clubes. Falo com o Ruglio (Ignacio, presidente do clube) com frequência. Ele já sabe o que precisa fazer para me contratar. Sempre fui muito direto com ele”, acrescentou o jogador.

Posteriormente, o uruguaio admitiu que seu principal desafio será carimbar sua presença na próxima edição do Mundial.

“Preciso jogar para poder provar meu valor e abrir as portas para entrar na seleção novamente. Sem continuidade é impossível pensar na Copa do Mundo do ano que vem”, finalizou Arezo.

Centroavante uruguaio voltou a perder espaço no Grêmio

Com a chegada de Gustavo Quinteros, o atacante passou a ser uma peça mais útil, porém depois voltou a perder espaço com a mudança de comissão técnica. Desta forma, Braithwaite reassumiu a titularidade e André Henrique subiu na hierarquia, pois se tornou o reserva imediato nos dois últimos compromissos. Arezo aproveita férias em Punta Cana, na República Dominicana, e retorna ao Uruguai ainda nesta quarta-feira (18) para seus últimos dias de recesso. Após isso, ele se reapresentará no CT Luiz Carvalho.

O centroavante defende o Tricolor gaúcho desde julho do ano passado. Na ocasião, o Imortal acertou a sua contratação junto ao Granada, da Espanha. As partes chegaram a um acordo com o pagamento de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. A princípio, seu vínculo tem duração até dezembro de 2028. Aliás, em 35 partidas, foram seis gols marcados.

