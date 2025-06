Corinthians tira invencibilidade do Cruzeiro e avança em segundo no Brasileirão Feminino

O Corinthians garantiu a segunda colocação geral do Brasileirão Feminino ao vencer, de virada, o Cruzeiro por 4 a 2, no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, nesta quarta-feira (18), pela última rodada. As duas equipes já estavam classificadas às quartas de final, com as Cabulosas em primeiro na tabela de classificação. Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Tamires e Letícia Monteiro marcaram para as Brabas, com Tamires (contra) e Paloma Maciel descontando.

O resultado faz o Corinthians permanecer em segundo, agora com 34 pontos, a dois do Cruzeiro. Os dois times têm vantagem de jogar em casa na próxima fase.

O Timão precisava do triunfo para garantir a segunda colocação geral. Por outro lado, o Cruzeiro ainda mantinha o sonho de continuar invicto após 15 jogos, o que de fato não rolou.

Logo com um minuto, Johnson, uma das artilheiras do Corinthians e que retornava após suspensão, foi derrubada na área. Gabi Zanotti bateu bem e abriu o placar. As duas equipes chegavam com perigo e criavam boas chances, principalmente as donas da casa. No entanto, quem marcou foram as Cabulosas. Após finalização de Giselli, a bota bateu na trave e pegou em Tamires: gol contra.

Cruzeiro marca no 2º tempo, mas Corinthians faz três e vence o jogo

No segundo tempo, o Cruzeiro chegou à virada com Paloma Maciel aos 17, aproveitando confusão dentro da área. No entanto, o Corinthians não deu tempo para as mineiras comemorarem e, cinco minutos depois, empatou com Duda Sampaio, aproveitando rebote de Taty.

A partir daí, o Corinthians dominou e voltou a ficar à frente do marcador aos 25. Após cruzamento de Gi Fernandes, Tamires, desta vez a favor, completou na segunda trave. Aos 32, o tiro de misericórdia: Letícia Monteiro marcou o quarto, dando números finais à partida.

