São Paulo supera o Inter e amplia fase invicta no Brasileirão para oito jogos

O São Paulo conquistou a sua sexta vitória consecutiva no Brasileirão Feminino ao superar o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), no estádio Municipal Prefeito José Liberatti, na cidade de Osasco, em São Paulo. Com o resultado positivo na 14ª rodada da fase de grupos, as Soberanas alcançaram a marca de oito partidas de invencibilidade no torneio.

O time paulista confirmou o triunfo com gol de Aline Milene na reta final do primeiro tempo. Assim, atingiu os 33 pontos e se manteve na terceira colocação. A sua ambição era ter chances de encerrar a participação na fase de grupos do Brasileirão Feminino em segundo lugar. Porém, além do resultado positivo, precisaria de uma vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, situação que não ocorreu. A equipe gaúcha assegurou a vaga nas quartas de final e enfrentará a Ferroviária em dois embates. Já as gaúchas permaneceram em 12º lugar, com 14 pontos. Deste modo, não tem mais chances de classificação para as quartas de final

São Paulo recupera superioridade e sai na frente do placar

A etapa inicial contou com alternância no domínio das ações. As Soberanas tiveram um começo de jogo melhor, com pressão na saída de bola. Contudo, não tiveram êxito em transformar tal situação em oportunidades. O comando do jogo passou a ser do Internacional a partir dos dez minutos. As Gurias Coloradas também apostaram em promover a pressão na saída de bola. Jordana tentou chutar, mas a bola ganhou altura e saiu por cima do gol de Carlinha.

Na segunda parte da primeira etapa, o São Paulo retomou o predomínio da partida. A equipe assumiu uma postura mais incisiva, porém pecou nos erros dos passes no terço final. Kaká teve sucesso em lance que desviou de cabeça, mas a goleira Mari Ribeiro fez intervenção para impedir o gol. Até que o time paulista manteve o ímpeto e Aline Milene aproveitou passe para entrar na área e fez o primeiro.

Internacional foi dominante, mas sem eficiência

O segundo tempo teve roteiro distinto, já que as Gurias Coloradas tiveram melhor atuação ao comandar as investidas. Logo aos sete minutos, Clara desperdiçou oportunidade após invadir a área. A atacante arriscou finalização, porém Carlinha fez defesa à queima-roupa.

Em outras situações, o Inter teve momentos em que pressionou o São Paulo e também deu sustos em bolas alçadas na área. Aos 27 minutos, Crivelari perdeu a chance de matar o jogo. Depois de lançamento, ela arrancou, chutou no gol e saiu com perigo. Na parte final, a goleira Mari também impediu Dudinha de marcar ao fechar o ângulo.

