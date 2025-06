Lautaro Díaz, do Cruzeiro, desperta interesse do Sport

Nesta semana, o Sport procurou o ponta argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro, tentando costurar uma transferência. Um atacante de lado é a prioridade do clube do Recife para esta janela de transferências do meio do ano.

Lautaro já sabe do interesse do Sport. No entanto, a vontade de contar com o jogador ainda não foi formalizada em proposta por parte dos pernambucanos.

De férias com a família, o argentino recebeu a informação de seus empresários. Lautaro só volta do recesso no dia 27 deste mês.

Por outro lado, o Leão da Ilha do Retiro já trabalha com o grupo do técnico Daniel Paulista desde a última sexta-feira, 13.

Outro atacante do Cruzeiro desperta interesses

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, vive excelente fase na temporada e, por isso, desperta o interesse de clubes estrangeiros, entre eles, o Bayer Leverkusen, da Alemanha. A diretoria do clube alemão já buscou informações sobre o jogador.

No entanto, o Cruzeiro não pretende liberar o atleta por menos de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões, na cotação atual). Durante a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, representantes do Leverkusen acompanharam de perto a atuação do atacante. Na ocasião, Kaio Jorge brilhou e marcou um gol na vitória por 2 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.