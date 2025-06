Santos encaminha contratações de Willian Arão e Igor Vinícius

O Santos encaminhou as contratações do volante William Arão e do lateral-direito Igor Vinícius. São duas posições em que o clube buscava se reforçar para a sequência da temporada. Os dois estão com todas as bases salarias acertadas, restando apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial.

O lateral de 28 anos tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Com as bases salariais acertadas, o negócio está por detalhes.

O último entrave é médico: Igor conviveu com uma lombalgia. O Santos quer entender a gravidade do problema e se vai perder muitos jogos caso chegue neste momento. Isso porque o Peixe procura um lateral que chegue apto para atuar, mas está disposto a esperar caso a contusão não seja tão grave.

Já Willian Arão, estava livre no mercado desde a saída do Panathinaikos, da Grécia em maio. Ele é esperado nesta semana para fazer exames médicos para assinar contrato com o Peixe até o final de 2026 com gatilho de produtividade para renovação por mais uma temporada.

