Brasileirão Sub-20: Botafogo perde feio para o Cuiabá

Sub-20: Botafogo perde para time do Z4 do Brasileirão-2025 - (crédito: Foto: AssCom Dourado)

O Botafogo teve uma jornada para esquecer nesta quarta-feira (18). Afinal, levou 3 a 0 do Cuiabá, time que estava na zona de rebaixamento, no CT Manoel Dresch, pela rodada 14 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com o resultado ruim na capital mato-grossense, o Glorioso não entra no G8 e estaciona na décima colocação, com 18 pontos. O próximo compromisso do Mais Tradicional na competição é contra o Paranaense, na próxima quarta-feira (25), em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.

Já o Dourado deixa a penúltima colocação, respira e, com 14 pontos, fica em 17º lugar, uma colocação acima da temida zona do rebaixamento. Também em 25/6, os cuiabanos voltam a campo. O adversário é o Fluminense, no Marcelo Vieira.

Patolino, aos oito minutos de jogo, inaugurou o score diante do Botafogo. Mineiro, aos 16, ampliou, encaminhando o triunfo local. Nathan, aos 39 da etapa final, concluiu o mastodôntico triunfo do Cuiabá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.