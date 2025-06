Real Madrid perde pênalti no fim e empata com Al-Hilal em jogo equilibrado

Em jogo recheado de atrações, abrindo o último grupo do Mundial de Clubes – o H -, o Real Madrid e Al-Hilal (SAU) ficaram num equilibrado 1 a 1, nesta quarta-feira (18/6), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). O duelo, afinal, marcava a estreia dos treinadores das duas equipes, além da primeira participação de Alexander-Arnold pelos Merengues e ainda contou com defesa de pênalti de Bounou nos acréscimos da etapa final. Mbappé, aliás, foi poupado por uma febre.

Houve participação brasileira nos gols: o jovem Gonzalo García marcou para o Real aproveitando assistência de Rodrygo. Já Marcos Leonardo sofreu o pênalti convertido por Ruben Neves para os sauditas. Os times ficam, assim, empatados no Grupo H, que ainda terá o outro jogo nesta quarta (RB Salzburg x Pachuca).

Primeiro tempo

O Al-Hilal não tomou conhecimento do Real Madrid e logo começou atacando. Foram quatro finalizações em menos de três minutos. Primeiro, Sergej Milinkovic-Savic escapou no meio e chutou da meia-lua. Courtois deu rebote e o próprio sérvio chegou antes de Valverde, que o derrubou. Falta frontal e Sergej acertou a barreira, Renan Lodi tentou no rebote e também acertou a marcação. Ruben Neves testou de fora e mandou por cima.

A resposta veio logo aos 5′, com Asencio. O zagueiro teve espaço e levou, também experimentando de longe, obrigando Bounou a efetuar sua primeira defesa. Já aos 9′, Marcos Leonardo quase abriu o placar para os sauditas. Salem Al Dawsari chutou cruzado e o brasileiro complementou de esquerda, errando o alvo por centímetros.

O Hilal seguia melhor, tendo mais posse de bola. Com isso, o time de Xabi Alonso pode fazer uso da principal arma do ex-técnico do Bayer Leverkusen: o contra-ataque. O jovem Gonzalo García ficou com a bola após roubada de Alexander-Arnold e puxou velocidade. Vini Jr. acionou Valverde, que deu em Rodrygo pela ponta direita. O brasileiro cruzou rasteiro e García estava lá para finalizar (mesmo que de canela) o que ele mesmo começou, abrindo o marcador no Hard Rock Stadium, aos 33′.

Aos 39′, porém, Asencio levou baile de Marcos Leonardo e apelou, cometendo pênalti. Ruben Neves cobrou bem, tirando Courtois da foto, e deixou tudo igual. Salem quase virou nos acréscimos em tabela sensacional com Sergej. Um leve desvio, no entanto, tirou a bola da direção do gol.

Juventude x Experiência

Um dos motivos que pode explicar a superioridade saudita são os desfalques do Real Madrid. Afinal, sem poder contar com oito jogadores, sendo cinco defensores, precisou utilizar jovens na escalação. Asencio (22 anos), Huijsen (20), Fran García (25) e Gonzalo García (21) constavam entre os titulares.

O Al-Hilal, apesar da ausência do craque Mitrovic, tinha em Marcos Leonardo seu substituto (230 jogos como profissional contra 300 dos quatro citados somados). Além disso, jogadores de alta experiência compunham a espinha dorsal de Inzaghi, como Bounou, Koulibaly, Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, e o próprio Salem Al Dawsari.

Segundo tempo

Com bastante calor em Miami, o segundo tempo houve momentos menos intensos. O Real Madrid, no entanto, buscava mais o gol, ainda que sem conseguir criar. Marcos Leonardo quase marcou após erro do também estreante Huijsen. Depois, quem vacilou foi Lucas Vásquez, que cochilou e perdeu a bola para Salem. O saudita rolou para trás e Marcos Leonardo chutou de canhota por cima do gol.

Valverde respondeu após linda jogada de Brahim Díaz, que acabara de entrar. No entanto, mandou nas mãos de Bounou, aos 27′. O goleiro viraria o herói do jogo ao salvar o Al-Hilal da derrota. Afinal, aos 43′, Al Qahtani vacilou e cometeu pênalti em Fran García ao acertar o braço no rosto do adversário. Após análise do VAR, Facundo Tello (ARG) anotou a penalidade. Aos 45+1′, Valverde cobrou no canto direito, mas o marroquino salvou com uma grande defesa, garantindo o ponto saudita em um espetacular duelo no Hard Rock Stadium.

Próximos passos de Real Madrid e Al-Hilal

Com o empate, os times ficam empatados com um ponto cada no Grupo H. O Real Madrid se volta agora para o Pachuca (MEX), na reedição da última final de Mundial – vencida pelo Real por 3 a 0. O jogo será, afinal, no domingo (22/6), às 16h (de Brasília). Já no dia 26/6, encerra sua participação na fase de grupos contra o RB Salzburg (AUS).

Já o Al-Hilal faz o caminho inverso: enfrenta o Salzburg no domingo (19h) e joga contra o Pachuca no dia 26 (22h).

REAL MADRID 1 x 1 AL-HILAL

Mundial de Clubes 2025 – Grupo H – 1ª rodada

Data e horário: 18/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Público presente: 62.415

Gols: Gonzalo García, 33’/1ºT (1-0); Ruben Neves, 40’/1ºT (1-1);

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vásquez, 19’/2ºT), Raúl Asencio (Arda Güler, intervalo), Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouameni e Bellingham (Modric, 39’/2ºT); Rodrygo (Brahim Díaz, 19’/2ºT), Vini Jr. (Victor Muñoz, 34’/2ºT) e Gonzalo Garcia. Técnico: Xabi Alonso.

AL HILAL: Bounou; João Cancelo (Al Yami, 18’/2ºT), Al Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi (Moteb Al Harbi, 37’/2ºT); Ruben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al Dawsari; Nasser Al Dawsari (Kanno, 31’/2ºT), Malcom (Al Qahtani, 18’/2ºT) e Marcos Leonardo (Al Juwayr, 37’/2ºT). Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pabllo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões Amarelos: Vini Jr. (REA); Ruben Neves, Al Qahtani, Al Harbi (HIL)

