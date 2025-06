Fifa destaca Fábio e Thiago Silva após estreia do Fluminense

Thiago Silva (esq.) e Fábio, do Fluminense, são dois dos três mais velhos do Mundial - (crédito: Fotos: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O empate entre Fluminense e Borussia Dortmund (ALE), na última terça-feira (17/6), segue reverberando no mundo do futebol. E o site da Fifa, organizadora do Mundial de Clubes, destacou uma dupla para lá de experiente do Tricolor após a excelente exibição da equipe em sua estreia no torneio.

Fábio e Thiago Silva são os jogadores em questão. Afinal, tratam-se de dois dos três jogadores mais velhos da competição. O goleiro é o mais velho de todos, aos 44 anos. Já o zagueiro e capitão do Flu, de 40, é o terceiro mais velho, sendo o mais experiente entre os de linha em todo o torneio.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Dortmund: excelente atuação coletiva, mas faltou a vitória

Assim, a entidade máxima do futebol rasgou elogios à dupla, levantando a informação de que o Dortmund não passava em branco há sete jogos. A sequência vinha desde que os aurinegros perderam por 4 a 0 para o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, em abril.

“(…) A dupla provou que a idade é apenas um número para o Fluminense. Na estreia do Tricolor contra o Borussia Dortmund, os dois foram fundamentais no comando de uma defesa que segurou um dos ataques mais ferozes da Europa. Os alemães não passavam em branco desde o dia 9 de abril, na derrota por 4 a 0 para o Barcelona. De lá para cá, foram sete jogos e 22 gols marcados, incluindo duelos contra Bayern de Munique, Barcelona e Bayer Leverkusen”, diz o site da Fifa.

Jogadores comentam atuação do Fluminense

Em declaração à Fifa, Thiago Silva reconheceu a força do adversário e, então, o valor do ponto conquistado pelo Fluminense.

“Se você parar para pensar, antes do jogo, se você colocasse para a gente que ia ser empate, acho que todos nós assinaríamos esse resultado de 0 a 0 com um ponto. Pela forma como a gente jogou, faltou um golzinho para completar. Mas fico feliz pelo time e pela minha performance pessoal”, revelou.

Fábio também comentou o resultado e, claro, a atuação Tricolor.

“Foi um jogo bem disputado, a temperatura ajudou as duas equipes a proporem o jogo. O Fluminense teve as melhores chances e o goleiro do Borussia foi muito bem. A gente respeita (o Dortmund), é um grande clube da Europa, como o Fluminense é um grande de seu continente. A gente espera na próxima partida jogar melhor e estar mais concentrado para buscar a primeira vitória”, disse o arqueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.