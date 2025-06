Inter busca alternativas para evitar possível saída de Vitão após Mundial de Clubes

O Inter contará com o desafio de qualificar o seu elenco com a chegada de reforços e manter algumas de suas principais peças na segunda janela de transferências. Neste segundo contexto, enquadra-se o zagueiro Vitão, que provavelmente será mais uma vez alvo de clubes do futebol europeu. O Colorado ainda não recebeu qualquer formalização de um interesse, apenas contatos informais. Por isso, a expectativa é de que as propostas ocorram depois da disputa do Mundial de Clubes.

Vale relembrar que Vitão esteve próximo de concretizar a transferência para o Betis, na última temporada. Contudo, questões envolvendo o fair play financeiro na Espanha impediram a conclusão do negócio. Posteriormente, o clube voltou a realizar uma consulta. O Sevilha, principal rival, também sondou a sua situação, bem como o Porto. O mesmo vale para clubes do futebol asiático.

O defensor demonstra gratidão pelo Internacional pela passagem e conexão que construiu com a torcida até o momento. Importante relembrar que o clube gaúcho adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta depois do fim do seu vínculo com o Shakhtar, da Ucrânia. No início do ano, ele comprovou a sua lealdade ao preferir permanecer no Colorado, com as investidas que recebeu do Flamengo.

Apesar do carinho pelo Inter, Vitão ainda almeja um retorno para a Europa. No atual cenário, ele está com 25 anos e tem a ciência que a idade influencia nas oportunidades para este mercado. Consequentemente, as probabilidades em obter uma convocação para a Seleção Brasileira crescem.

Vitão pretende manter sua boa relação com o Inter e a torcida

Pela consideração com o Internacional, o zagueiro não tentará sair de forma turbulenta. O planejamento dos seus agentes, aliás, será ir para Porto Alegre, quando o jogador receber uma proposta para debater com a diretoria do clube gaúcho. Como o período extra para contratações chegou ao fim, a segunda janela de transferência tem início no dia 10 de julho e os contatos ainda não estão em estágio avançado.

Há a necessidade do Colorado aliviar a sua questão financeira e a venda de alguns atletas é uma solução. No orçamento, a previsão de arrecadação é de R$ 160 milhões. Especificamente com Vitão, a quantia que entende como ideal para negociá-lo é acima de 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 63 milhões na cotação atual). O valor foi exatamente a proposta do Betis no ano passado.

A pretensão do Inter é segurar Vitão até pelo menos o final de 2025. Uma eventual venda do defensor adicionaria um caráter de urgência para encontrar uma peça de reposição. Até porque o empréstimo de Rogel, que expira ao fim de junho, não será renovado e o uruguaio retornará ao Hertha Berlim, da Alemanha.

Além disso, Mercado está em fase final de recuperação de contusão grave no joelho esquerdo, mas não entra em campo desde setembro do ano passado.

