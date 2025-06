Internacional x Cruzeiro, pelo Brasileiro sub-20: onde assistir e escalações

Internacional e Cruzeiro medem forças, nesta quinta-feira (19), às 15h, no CT Alvorada, do Colorado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os Crias da Toca pretendem confirmar a sua entrada na zona de classificação para as quartas de final do torneio. A missão dos guris do Celeiro de Ases é o oposto, fugir da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal no Youtube do Internacional, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Internacional

O Colorado demonstrou reação no Campeonato Brasileiro sub-20 depois de sete derrotas consecutivas. Isso porque, a equipe engatou uma sequência de quatro jogos sem perder na competição, com uma vitória e três empates. O problema é que o desempenho até o momento não tirou o Inter da situação incômoda que é a zona de descenso. Atualmente, o Internacional é o 18º colocado, com 12 pontos.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa passa por cenário semelhante, já que após quatro resultados negativos no torneio, venceu Cuiabá e Grêmio. Com isso, alcançou o nono lugar, com 20 pontos. No caso, uma posição abaixo da zona de classificação para a s quartas de final do Brasileiro sub-20.

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

Brasileirão sub-20 – 14ª rodada

Local: CT da Alvorada, Alvorada (RS)

Data e horário: quinta-feira, 19/06/2025

INTERNACIONAL: Henrique Menke; Esley, Denis Marfo, Pablo, Luiz Felipe e Yan Henrique; Evertow, Luis Otávio e Yago; Marlinho e Diego Coser. Técnico: Renan Brito

CRUZEIRO: Otávio Costa; Bruno Alves, Victor Jesus, Kelvin Coutinho e William; Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel, Lucas Belluco, Felipe Morais e Eduardo Pape; Rayan. Técnico: Luciano Dias

