MC Daniel cita inspiração em Neymar para fazer tatuagem e astro cai na risada

Neymar promoveu um jogo beneficente na Vila Belmiro, na última terça-feira (17), com a presença de alguns famosos. Entre os convidados, esteve o cantor MC Daniel, que aproveitou o encontro para expor uma situação inusitada ao astro. No caso, o funkeiro relatou que tentou reproduzir uma das tatuagens do camisa 10 do Santos.

MC Daniel explicou que tomou tal decisão anos atrás, antes de se tornar famoso. Neymar deu risadas ao artista contar que pagou R$ 50 para fazer a tatuagem, que não teve o resultado que ele esperava e se tornou uma história engraçada pela grafia errada no desenho.

“Trabalhava como auxiliar de limpeza. Tenho várias tatuagens iguais às do homem. Tinha um moicano e tudo, tinha R$ 50. Tava lá, fresquinho para fazer tatuagem rápida, a mais barata. Falei: ‘Escreve blessed igual do Ney’, e o cara escreveu blessede’“, relatou o cantor, em situação que causou a sua risada e a do atacante.

Após a partida beneficente, MC Daniel publicou alguns registros do evento e comprovou seu fanatismo por Neymar.

“O melhor que eu já vi e agora joguei junto. Nunca vou normalizar ser seu amigo”, destacou o funkeiro.

Poder midiático de Neymar auxilia em crescimento do Santos nas redes sociais

Nos últimos 12 meses, o Santos alcançou o maior crescimento percentual nas redes sociais entre os 100 principais clubes de futebol do planeta. O levantamento, publicado pelo CIES Football Observatory, apontou que o Peixe aumentou sua base de seguidores em 81,7% — consolidando-se como a equipe de maior ascensão digital no cenário esportivo mundial.

Boa parte do expressivo desempenho deve-se ao retorno de Neymar Jr. à Vila Belmiro, no fim de janeiro. Além de ídolo histórico do clube e a nível nacional, o astro ainda acumula quase 230 milhões de seguidores somente no Instagram. Para se ter ideia, o Peixe conquistou, em fevereiro, um mês após a chegada do camisa 10, 7,1 milhões de novos internautas nas redes sociais.

Com os novos números, o clube se posicionou como o terceiro time brasileiro com mais seguidores em solo nacional. Ultrapassando, inclusive, rivais históricos como São Paulo e Palmeiras. Já no cenário internacional, Real Madrid e Barcelona lideram absolutos com 473,7 milhões e 427,4 milhões de seguidores, respectivamente.

