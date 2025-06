Palmeiras goleia Sport e enfrenta Flamengo na próxima fase do Brasileirão Feminino

O Palmeiras fechou a fase de classificação do Brasileiro Feminino com goleada por 5 a 1 sobre o Sport, na tarde desta quarta-feira (18), na Arena Pernambuco. O jogo foi válido pela 15ª e última rodada. Amanda Gutierres (duas vezes), Laís Melo, Carla Tays e Yoreli Rincon balançaram as redes para as paulistas.

Desse modo, as Palestrinas avançam na quarta colocação, com 30 pontos. Foram, portanto, nove vitórias, três empates, três derrotas, com 37 gols pró e 20 sofridos.

Nas quartas de final da competição nacional, o Verdão terá pela frente o Flamengo, que ficou logo atrás em quinto, com 27 somados. O primeiro lugar da fase de classificação ficou com o Cruzeiro, que somou 36 pontos.

O mata-mata da próxima fase será em partidas de ida e volta. O primeiro duelo entre paulistas e cariocas será no Rio de Janeiro, com a definição do confronto ficando, portanto, para São Paulo.

Nesta quarta, o Palmeiras jogou com Ravena, Poliana, Rhay Coutinho, ?Carla Tays, Fe P?alermo, Ana Julia, Ingryd Lima, Diany, Brena Carolina, Amanda Gutierres, Laís Melo. Técnica: Camilla Orlando.

