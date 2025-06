Jogo entre Pachuca e RB Salzburg no Mundial de Clubes é interrompido por risco de raios

O jogo entre Pachuca e RB Salzburg, válida pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, foi interrompida aos 9 minutos do segundo tempo. Por conta das nuvens carregadas e do risco de raios na região do TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio.

LEIA MAIS: Kompany viaja a Miami para estudar adversários enquanto elenco do Bayern curte a Disney

Logo no início da segunda etapa, o árbitro decidiu levar os jogadores de volta aos vestiários por precaução.

O RB Salzburg vai vencendo o jogo por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Gloukh, aos 42 minutos do segundo tempo. Por outro lado, o Pachuca cresceu na segunda etapa e vinha bem até a paralisação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.