Kings League tem conversas com a Record para tentar entrar na TV aberta

A Kings League pode chegar a um acordo para obter maior alcance, já que tem negociações com a Record. A emissora e o torneio debatem a possibilidade de algumas das partidas serem transmitidas em TV aberta.

De acordo com a coluna “f5”, do portal “Folha de São Paulo”, Alarico Naves, superintendente comercial do canal assistiu a um dos jogos da Kings League, no último fim de semana. A própria competição, aliás, foi quem convidou o representante da Record, que trabalha diretamente com a compra dos direitos de transmissão.

A recomendação do campeonato é que a exibição das partidas ocorra aos finais de tarde. No entanto, a emissora considera que a faixa de horário específica não esteja disponível em sua grade de horário. A sugestão da Record é que o dia ideal para a transmissão dos jogos seja aos domingos, no horário do almoço, ou até mesmo aos sábados, no período da tarde. A Kings League e a empresa ainda tem conversas iniciais e não há uma previsão para tratarem de situações como tratativas atreladas aos direitos de transmissão. Até porque a Record precisará realizar uma análise envolvendo a possibilidade comercial para adquirir o direito de exibir o evento.

Popularidade da Kings League atrai o interesse da Record

No atual cenário, apenas a CazéTV transmite a Kings League e registra resultados positivos de audiência levando em consideração os critérios do projeto esportivo do streamer Casimiro Miguel. O torneio é uma criação do ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué e conta com cenários que diferenciam a modalidade do futebol profissional. A competição se caracteriza mais com o futebol de sete, o qual a prática ocorre preferencialmente em gramados sintéticos e conta com alternativas como o “shootout” sendo uma ferramenta de desempate.

Além disso, possibilita substituições sem limites e a inclusão de outros recursos com a intenção de promover dinamismo as partidas e entretenimento. Recentemente, jogadores emblemáticos já aposentados do futebol ou ainda na ativa aderiram a modalidade. Neymar é um exemplo deste cenário, já que ele se tornou um dos principais investidores da Fúria, uma das equipes com maior notoriedade atualmente.

