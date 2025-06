Mundial de Clubes: jogo entre Pachuca e RB Salzburg é interrompido por risco de raios

O jogo entre Pachuca e RB Salzburg, válido pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18), foi interrompido aos 9 minutos do segundo tempo. Por conta das nuvens carregadas e do risco de raios na região do TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio.

Logo no início da segunda etapa, o árbitro decidiu levar os jogadores de volta aos vestiários por precaução.

O RB Salzburg vai vencendo o jogo por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Gloukh, aos 42 minutos do segundo tempo. Por outro lado, o Pachuca cresceu na segunda etapa e vinha bem até a paralisação. A partida vale a liderança do Grupo H, uma vez que Real Madrid e Al-Hilal ficaram no empate por 1 a 1, também nesta quarta-feira.

Outro jogo do Grupo H

Real Madrid e Al-Hilal ficaram num equilibrado 1 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). O duelo, afinal, marcava a estreia dos treinadores das duas equipes, além da primeira participação de Alexander-Arnold pelos Merengues e ainda contou com defesa de pênalti de Bounou nos acréscimos da etapa final. Mbappé, aliás, foi poupado por uma febre.

Houve participação brasileira nos gols: o jovem Gonzalo García marcou para o Real aproveitando assistência de Rodrygo. Já Marcos Leonardo sofreu o pênalti convertido por Ruben Neves para os sauditas. Os times ficam, assim, empatados no Grupo H, com um ponto cada.

