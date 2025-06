Franca vence Minas e garante o tetracampeonato consecutivo do NBB

É tempo de dinastia francana no Novo Basquete Brasil (NBB). O Franca venceu o Minas por 86 x 73, nesta quarta-feira (16/6), no Pedrocão, e conquistou o tetracampeonato consecutivo do NBB para se tornar o segundo time a alcançar o feito na história do torneio. A equipe paulista fez valer o mando de quadra, que ainda não tinha dado sorte para nenhum dos lados na decisão, e fechou a série da final em 3 x 1.

Depois de sair perdendo no jogo 1, o Franca venceu três partidas consecutivas, incluindo duas em Belo Horizonte, e foi mortal no quarto confronto para manter a hegemonia no basquete brasileiro. Com o título, o Franca iguala o feito do Flamengo (2013, 2014, 2015 e 2016) como únicos tetracampeões da liga, superando o Brasília (2010, 2011 e 2012), que venceu três consecutivos. Na prancheta, Helinho se igualou a José Neto, ex-comandante do rubro-negro, como únicos técnicos com quatro troféus do NBB.

As duas equipes trocaram a liderança até o terceiro quarto, quando o elenco estrelado francano fez valer a pompa. Com 21 x 4 na parcial final, os astros Lucas Dias, Didi Louzada, Facundo Corvalan e David Jackson converteram cestas decisivas, mesmo com Georginho no banco, e jogaram um balde de água fria na tentativa do Minas em forçar o jogo cinco.

Lucas Dias foi o cestinha da noite, com 16 pontos, além de 15 de Corvalan e Jackson, mas o troféu de MVP das finais ficou com Didi. O ala, com passagem na NBA, somou 13 pontos no confronto derradeiro, mas teve média de 20 pontos durante a série. Do outro lado, Baralle fez 27 pontos, porém não foram suficientes para os mineiros.

“Antes de vir para cá era meu sonho ganhar o título do NBB com o Franca. Isso é muito importante para mim e para minha família. O Franca acreditou no meu trabalho desde o começo da temporada, foram altos e baixos, nos fechamos muito no grupo com os jogadores e a comissão para não deixar a peteca cair. Não tenho palavras, é muita emoção ganhar o título pelo time que me revelou para o mundo”, disse Didi à ESPN.

Os campeões terminaram a temporada regular apenas em terceiro, com 25 vitórias e 9 derrotas, longe da dominância apresentada nos anos anteriores, mas encontraram o ritmo desde a volta de Lucas Dias. O pivô perdeu quase metade do campeonato se recuperando de lesão, mas foram 14 triunfos em 15 jogos após o retorno do duas vezes MVP.

O Franca também não teve vida fácil nos playoffs. Apesar de ter sobrado na classificação por 3 x 0 contra o Pato nas oitavas, a equipe precisou de cinco jogos para despachar o Pinheiros nas quartas e o Flamengo na semi. Na decisão, saiu atrás do Minas em jogo apertado, mas se recuperou e venceu três seguidas com autoridade para ficar com o título.

Do outro lado, o Minas amargou mais um vice, também terminando com o segundo lugar na Copa Super 8 de 2025. Dono da melhor campanha da temporada, os mineiros tiveram o melhor resultado em uma edição do NBB, superando as seis vezes em que parou na semi, porém ficou com a frustração de novamente morrer na praia.

“É difícil falar agora, a competitividade do atleta nesse momento pulsa forte na veia. Tenho muito orgulho do time que estava do meu lado, os guerreiros que brigaram comigo, a comissão técnica, os jogadores. Tivemos hombridade durante a temporada inteira, brigamos, mostramos um bom basquete, mas infelizmente não conseguimos ter regularidade durante a série para poder sair com o título. Essa é a parte ruim do esporte, você sai com o gosto amargo de ter entregue tudo e às vezes as coisas não acontecem, mas na vida a gente continua batalhando”, lamentou o pivô Alexandre Paranhos.