Donnarumma elogia o Botafogo: ‘Time histórico’

Goleiro do Paris Saint-Germain, Donnarumma elogiou o Botafogo. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes. É o tira-teima entre os atuais campeões da Champions League e Libertadores.

“Todo mundo sabe que o Botafogo é um time histórico. É uma equipe que joga bem. Sabemos que será um jogo difícil. Eles têm jogadores com muita qualidade. Os brasileiros são bons. Precisamos estar preparados e 100% para conquistarmos mais três pontos neste Mundial”, colocou o jogador italiano.

O PSG lidera a chave com três pontos, levando a melhor sobre o Botafogo, com a mesma pontuação, no saldo de gols. Já Atlético de Madrid e Seattle Sounders estão zerados na classificação.

Formado nas divisões de base do Milan, Donnarumma tem 26 anos e está no PSG desde 2021. Por lá, conquistou quatro vezes o Campeonato Francês, três Supercopas da França, duas Copas da França e uma Champions.

