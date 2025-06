Allianz Parque, casa do Palmeiras, se firma como palco de diferentes esportes

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes em duelo contra o Porto, no último domingo (15), e na mesma data o Allianz Parque, sua casa, sediou o Nitro Circus. O evento é conhecido como o “maior espetáculo de esportes radicais do planeta”. O estádio também já atraiu outras modalidades esportivas como a Kings League, que contou na oportunidade com um público de 40 mil pessoas. O local também já recebeu a Seleção Brasileira de Ruby, em 2016 e o Monster Jam, com grandes caminhões e manobras radicais.

Especificamente no futebol, a modalidade esportiva mais tradicional do Brasil, o palco se tornou histórico para o Palmeiras mesmo em apenas 11 anos. Isso porque o Alviverde já conquistou 14 troféus neste período em seu estádio. No caso, duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Paulistões, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Facilidades que a casa do Palmeiras possibilita

Vale relembrar que a WTorre foi a responsável pela construção do Allianz Parque e também tem a incumbência de administrá-lo. Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que promove a gestão do Camarote Fanzone e tem o papel de promover uma diversidade de ativações com o público, abordou essa capacidade do Allianz Parque receber uma variedade de esportes.

“Por conta dos jogos do Palmeiras, shows musicais e vários eventos esportivos além do futebol, recebemos diversos públicos diferentes no Fanzone. Em todos os casos, levamos experiências premiums, gastronomia de alta qualidade e um ambiente bastante sofisticado para todos os fãs”, explica Léo.

O estádio, aliás, conta com outro camarote, o Backstage Mirante, que disponibiliza outras facilidades, além de três restaurantes com algumas especialidades. Entre eles, o La Coppa, específico para comida italiana, Nagairô, em culinária japonesa, e o Braza, com carnes nobres.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.