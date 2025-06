PSG segue sem Dembélé para enfrentar o Botafogo no Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes Fifa 2025. Ousmane Dembélé, artilheiro do PSG na temporada 2024/2025 com 33 gols em 49 jogos, continuará fora. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda no início do mês, durante um período com a seleção francesa, e segue vetado pelo departamento médico.

No treino desta quarta-feira, na Universidade da Califórnia, em Irvine, Dembélé chegou a participar da fase inicial com o grupo. No entanto, ele foi direcionado logo depois para atividades individuais, conforme publicou o jornal francês L’Équipe. Por isso, sua recuperação segue em andamento, e sua volta aos jogos oficiais continua sendo adiada. A comissão técnica e o departamento médico acompanham o caso com atenção.

Técnico do PSG deve manter escalação da estreia

Com a ausência do atacante, Luis Enrique deverá repetir a escalação utilizada na estreia contra o Atlético de Madrid. Na ocasião, o PSG venceu por 4 a 0 e apresentou um desempenho considerado convincente.

A provável formação conta com Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doué. Vale lembrar que esta base de jogadores também foi a mesma que goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões.

Por fim, antes da competição, Luis Enrique chegou a considerar um rodízio no elenco. O treinador pretendia preservar o condicionamento físico dos atletas para o restante do torneio. No entanto, apesar do bom resultado da estreia, a possibilidade de um confronto contra o atual campeão da Libertadores podem ter feito o técnico mudar seus planos.

