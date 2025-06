Trump deixa jogadores da Juventus em ‘saia-justa’

Os jogadores da Juventus, da Itália, passaram por uma saia-justa antes da estreia no Mundial de Clubes. Afinal, o elenco do time italiano visitou o presidente americano Donald Trump, nesta quarta-feira (18), em Washington. Contudo, o encontro não aconteceu da forma como todos esperavam e deixou de ser apenas algo formal entre o chefão americano e os atletas de um clube europeu.

O encontro na Casa Branca contou com a presença do dono do clube itlaiano, o bilionário John Elkann, herdeiro da Fiat e aliado político de Trump, e também de Gianni Infantino, presidente da Fifa. No início da cerimônia, aconteceu o primeiro “climão”. Trump destacou que a Juventus contava com dois “grandes atletas americanos”, mas não reconheceu McKennie e Weah.

Depois, Trump questionou os jogadores sobre a presença de atletas trans no esporte. Durante a foto oficial do encontro, o presidente americano perguntou se “uma mulher poderia jogar no time”. Porém, a resposta foi o silêncio. Vale lembrar que o governo Trump vem adotando medidas restritivas contra atletas trans em todas as modalidades esportivas.

Por fim, Trump aproveitou a presença da imprensa para falar sobre o conflito entre Irã e Israel. Nos últimos dias, o presidente americano demonstrou irritação com as atitudes dos iranianos, o que tem gerado um clima de tensão nos bastidores da guerra. Os jogadores da Juventus, novamente, escolheram pelo silêncio.

