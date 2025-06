Telles: ‘Não vamos só nos defender. Com a bola, o Botafogo vai jogar’

Com passagens por Galatasary, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla, o lateral-esquerdo Telles assegurou que o Botafogo não vai ficar somente estacionado na defesa contra o Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), os alvinegros enfrentam os franceses pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes. O encontro será no Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles. Após o reconhecimento do gramado, o defensor deu um spoiler de como o time brasileiro vai se comportar em campo.

“Não vamos só nos defender. Com a bola, vamos jogar também. O Botafogo também vai provar por que está na Copa do Mundo de Clubes”, avisou o camisa 13 do Mais Tradicional.

Atento ao futebol europeu, Telles sabe que o PSG mudou de uns tempos para cá, sobretudo com a chegada do técnico Luis Henrique e a saída de medalhões como Neymar, Messi e Mbappé.

“O Paris Saint-Germain é um dos melhores times do mundo porque o coletivo fala mais forte. Os 11 atacam, os 11 defendem. Temos que ser inteligentes para anular esta característica. Vai ser um grande encontro”, prevê Telles.

Lateral do Botafogo não se surpreende com desempenho latino

Por fim, o lateral-esquerdo saiu em defesa dos clubes sul-americanos neste Mundial de Clubes. As equipes do continente têm se saído muito nos confrontos contra os europeus. Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors são provas concretas deste equilíbrio da primeira rodada. Porto, Borussia Dortmund e Benfica, respectivamente, tiveram muita dificuldade com estes adversários. Do México, o Monterrey também arrumou um empate diante da Inter de Milão.

“Não sei por que estão surpresos. Sempre valorizamos o que está fora e nunca o que está dentro. Até parece que não temos qualidade, talento e matéria-prima”, opinou o defensor do Botafogo.

