Fifa é rigorosa e suspende jogadores do Boca por quatro jogos

Jogadores do Boca Juniors foram suspensos por quatro partidas após expulsão na estreia no Mundial - (crédito: Foto: Megan Briggs/Getty Images)

O Boca Juniors terá dois desfalques importantes para a sequência do Mundial de Clubes. Afinal, a Fifa suspendeu o zagueiro Nicolás Figal e o meia Ander Herrera por quatro jogos, de acordo com a ESPN argentina. Dessa forma, a dupla voltaria a ficar à disposição do time argentino somente na semifinal.

O rigor apenas com os jogadores do Boca Juniors gerou revolta nos bastidores. Afinal, a Fifa suspendeu o atacante Belotti, do Benfica, por dois jogos. O clube argentino alega que o lance do jogador do time português foi mais impactante, já que ele acertou o rosto de Ayrton Costa com as travas da chuteira.

Ander Herrera recebeu cartão vermelho ainda no banco de reservas por reclamar com o árbitro durante a análise do pênalti marcado para o Benfica. Já Nicolás Figal, por sua vez, foi expulso por uma entrada com a sola do pé na canela de Florentino Luís. O Boca Juniors vai recorrer da decisão da Fifa, assim que a punição for oficializada.

O Boca Juniors chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate mesmo com um a mais em campo. O time argentino volta a campo na sexta-feira (20), às 22h (de Brasília), contra o Bayern de Munique, da Alemanha, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial.

