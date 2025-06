‘Cemitério do futebol está cheio de favoritos’, avisa Paiva

Renato Paiva, técnico do Botafogo, conseguiu minimizar o favoritismo do Paris Saint-Germain sem menosprezar o adversário desta quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes. A bola rola somente às 22h (de Brasília), e o português já tem a abordagem ideal para o encontro com os franceses.

“O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Há probabilidades, mas preparamos o jogo da mesma forma. Quero que minha equipe faça certas coisas, corrija o que deu errado no último jogo. E não foram poucas coisas. Vamos observar as fragilidades do adversário e lutar pelos três pontos. Se entrar nesse campo de favoritismo, é uma área emocional que você não controla. Quero retirar este impacto. Se falar que somos favoritos, poderemos ir para o jogo confortável; se falar que somos piores, eles podem ir com medo. Quero que eles sejam eles mesmos”, explicou o treinador português.

Paiva fala em paciência para marcar os gols

Desta vez, Paiva teve tempo de estudar o PSG e mostrar ao elenco os meandros para derrotar os franceses. Ele, aliás, confessa que não foi muito feliz nas mudanças durante a última partida.

“A sessão de vídeo, além das minhas asneiras, mostrou coisas que não fizemos no primeiro tempo, na vitória sobre o Seattle Sounders (2 a 1). A sessão foi: ‘Olhem as coisas que não fizemos e o que deu, e olha o que fizemos e o que deu’. Mostramos a oportunidade de gols na base da paciência. Tocar as linhas de adversários, virar o jogo, não vou contar tudo. No segundo tempo, o time piorou com minha intervenção. Em uma sociedade tão negativa, o que vende é o que não presta, fico feliz que alguém traga o positivo”, colocou o treinador lusitano. O Botafogo é o segundo colocado do Grupo B, com três pontos, em desvantagem para o PSG no saldo de gols.

