Juventus se impõe e goleia Al Ain na estreia do Mundial de Clubes

A Juventus estreou da melhor maneira possível no Mundial de Clubes. No encerramento da primeira rodada do torneio, os italianos não tiveram muita dificuldade e golearam o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 5 a 0. Francisco Conceição e Kolo Muani marcaram duas vezes cada e se destacaram.

Com o resultado, a Velha Senhora fica na liderança do Grupo G, já que possui saldo melhor que o do Manchester City. Na próxima rodada, a Juve enfrenta o Wydad Casablanca, no domingo (20). Na mesma data, o Al Ain tem a difícil missão de enfrentar a equipe de Pep Guardiola.

Goleada construída no primeiro tempo

O jogo começou com a Juventus em cima e já criando as primeiras oportunidades. Com uma boa troca de passes, os italianos não demoraram para abrir o marcador. Após boa jogada pela direita, Alberto cruzou e Kolo Muani subiu mais alto para cabecear firme e marcar o primeiro. O lateral português apareceu mais uma vez, só que desta vez na área, e deu passe para o compatriota Francisco Conceição, que fez boa jogada individual, chutou, a bola desviou na defesa e morreu no fundo do gol.

A pressão italiana não cessava e logo o placar foi ampliado. Cambiaso acionou Thuram, que deu passe para Yildiz. O turco ajeitou e chutou no canto, a bola bateu na trave e entrou. O camisa 10 quase marcou mais um, ao finalizar e acertar a rede pelo lado de fora. Kelly também teve a chance de marcar o quarto, mas cabeceou para fora. Quem transformou o placar em goleada foi Kolo Muani, que recebeu lançamento de Thuram, ganhou da marcação e bateu bonito de trivela para vencer Rui Patrício.

Goleada da Juventus confirmada

Depois do intervalo, o Al Ain assustou. Koaumé chegou a marcar para os árabes, mas a assistente pegou impedimento na jogada. Dois minutos depois, Laba fez boa jogada individual e finalizou para boa defesa de Di Gregorio. A Juventus logo se impôs e marcou mais um. Kalulu deu lançamento para Francisco Conceição, que fez boa jogada individual, invadiu a área e marcou um golaço.

Kolo Muani quase marcou o terceiro, mas sua cabeçada parou em boa defesa de Rui Patrício. Depois disso a partida ficou morna, sem muita criatividade. Quem tentou marcar o sexto foi o brasileiro Douglas Luiz. Na primeira, mandou para fora. Na segunda, o volante acertou a trave e não conseguiu deixar o seu na goleada italiana.

AL AIN 0 X 5 JUVENTUS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 1ª rodada

Data-Hora: 18/6/2025, quarta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Audi Field, em Washington (EUA)

Gols: Kolo Muani, 11’/1ºT (0-1); Francisco Conceição, 21’/1ºT (0-2); Yildiz, 31’/1ºT (0-3); Kolo Muani, 49’/2ºT (0-4); Francisco Conceição, 23’/2ºT (0-5)

AL AIN: Rui Patricio; Rabia, Ratnik, Kouamé (Amadou Niang, 23’/2ºT), ; Park (Jasic, 32’/2ºT), Kaku Romero e Palacios (Yahia Nader, 23’/2ºT); Laba e Rahimi (Joshua, 46’/2ºT). Técnico: Vladimir Ivic

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona (Gatti, 26’/2ºT), Kalulu e Kelly; Albertro Costa, Thuram (Weah, intervalo), McKennie e Cambiaso (Douglas Luiz, intervalo); Conceição, Yildiz (Koopmeiners, 17’/2ºT) e Kolo Muani (Vlahovic, 26’/2ºT). Técnico: Igor Tudor

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Cartões amarelos: Traoré (AIN); McKennie, Cambiaso, Francisco Conceição e Gatti (JUV)

