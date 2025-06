Mascherano exalta brasileiros no Mundial: ‘Mais fortes da América do Sul’

O desempenho dos clubes sul-americanos chamou a atenção no Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18), véspera da partida contra o Porto, de Portugal, o técnico Javier Mascherano destacou a força dos times da América do Sul, principalmente os brasileiros. Afinal, Palmeiras e Fluminense, por exemplo, foram superiores aos europeus.

“Nós que acompanhamos o futebol sul-americano sabemos que os times brasileiros são praticamente os mais fortes da América do Sul. Eles têm a possibilidade de investir muito mais dinheiro do que o resto dos países da América do Sul. tem uma grande equipe. É um time que tem um técnico há muito tempo, que conseguiu não só títulos locais, mas também a Libertadores”, disse.

Nenhuma equipe sul-americana foi derrotada na primeira rodada. Botafogo, Flamengo e River Plate venceram, enquanto Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors empataram. O trio, no entanto, enfrentou europeus e jogaram melhor. O Boca chegou a abrir 2 a 0 contra o Benfica, mas empatou por 2 a 2. Já paulistas e cariocas ficaram no 0 a 0, mas foram superiores.

“Nenhuma surpresa. A competição na América do Sul é muito forte, é muito competitiva e mostra que, quando se trata de competir neste tipo de torneio, as equipes estão à altura. Obviamente, o futebol muitas vezes tende a ser definido por detalhes e muitas circunstâncias, mas, que estarão à altura, disso eu não tenho nenhuma dúvida”, afirmou.

