Inspirado em Kobe Bryant, Freitas lidera o Botafogo em escalada ao Everest

O Botafogo começa a escalar o Monte Everest nesta quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Los Angeles, contra o Paris Saint-Germain. Esta é a metáfora com a qual o técnico Renato Paiva trabalhou para ilustrar os próximos desafios do Glorioso no Super Mundial de Clubes da Fifa. Dois europeus em sequência (o Atlético de Madrid é o próximo rival) no chamado do grupo da morte. O Alvinegro, no entanto, terá, além dos equipamentos de alpinismo, a “ajuda” de Kobe Bryant, maior inspiração para o volante e capitão Marlon Freitas.

Morto em 2020, vítima de um acidente de helicóptero, Kobe é uma das maiores lendas do basquete e um ícone de Los Angeles, onde o Botafogo enfrenta os adversários do Velho Continente. No Fórum de Inglewood ou no Staples Center, o camisa 8 do L.A. Lakers brindou o público com sua genialidade durante 20 temporadas. Só defendeu a franquia californiana e conquistou cinco títulos (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009 e 2009-2010). Além da dinastia e dos cinco anéis, a lenda também levou um MVP, prêmio ao melhor jogador, em 2008.

“Kobe Bryant é um exemplo de liderança. Sempre passa confiança e busca jogar os companheiros para cima. Sei que eles me apoiam também. Tento fazer, portanto, o mesmo no Botafogo e sempre assisto aos vídeos dele”, pontou Freitas, que tem a foto do ex-ala/armador em sua foto de perfil no Instagram.

Los Angeles com as cores do Botafogo

Assim que o Botafogo desembarcou em Los Angeles, Marlon Freitas participou de uma ação de marketing do Glorioso em uma quadra de basquete de rua em Venice Beach. Por lá, o volante demonstrou intimidade com a bola da NBA, formou dupla com o zagueiro Barboza e desafiou Cedric Ceballos, ex-jogador do Los Angeles Lakers e do Phoenix Suns. Depois, colocou a bola nos pés e deu uma amostra grátis de soccer aos californianos.

Agora é transferir, então, as lições do basquete para as quatro linhas e encarar o Paris Saint-Germain sem medo. Afinal, o campeão brasileiro e continental estará em campo para honrar a condição de clube mais tradicional do futebol pentacampeão mundial.

“Momento especial para nós. Não começamos o ano bem, mas conseguimos achar a nossa melhor versão. É desfrutar este momento. O PSG mereceu a Champions muito pela qualidade de jogo, intensidade, valores individuais e coletivos. Mas do lado de cá é o Botafogo, time que está acostumado a grandes desafios. Vamos nos preparar bem para honrar a nossa camisa da melhor forma possível. Vai ser um desafio enorme. Com muita humildade, estamos aqui para fazer o nosso melhor. Futebol é 11 contra 11. Há uma camisa pesada do outro lado também. Ninguém nos deu nada de graça”, avisou o camisa 17 da Estrela Solitária.

