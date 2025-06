Bayern x Boca Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

A sexta-feira (20/6) reserva um dos principais jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes. Afinal, será quando Bayern de Munique e Boca Juniors medem forças pela segunda rodada do Grupo C, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), a partir das 22h (de Brasília). Os clubes – dos maiores de seus respectivos continentes – reeditam a final da Copa Intercontinental de 2001, quando os Bávaros venceram por 1 a 0 na prorrogação e saíram com o título.

LEIA MAIS: Fenerbahçe segue interessado em Neymar, garante jornal turco

Onde Assistir

Os canais Globo, SporTV, CazéTV, Globoplay e DAZN tranemitrem a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Bayern de Munique

Ao estrear no Mundial de Clubes contra o Auckland City (NZE), o Bayern assombrou o mundo: sonoros 10 a 0 contra o único time amador da competição. E, para enfrentar o Boca Juniors, o técnico Vincent Kompany segue com alguns desfalques. Alfonso Davies, Eric Dier, Buchmann, Ito e Kim Min-Jae estão fora de ação. Assim, a tendência é que o belga repita a escalação que massacrou os neozelandeses.

Se o Bayern vencer, chega aos seis pontos e, assim, garante vaga rumo às oitavas de final. Mesmo o empate já não seria mau resultado, visto o saldo de gols do time alemão: dez, algo pouco provável de ser ultrapassado nas rodadas finais pelos adversários de grupo.

Como chega o Boca Juniors

O Boca Juniors teve um início avassalador contra o Benfica em sua estreia no Mundial, abrindo 2 a 0 logo no primeiro tempo. No entanto, mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate, ficando no frustrante 2 a 2. Para piorar, Ander Herrera e Figal levaram cartão vermelho e, por isso, desfalcam a equipe por suspensão.

Dessa forma, o técnico Miguel Russo tem um quebra-cabeça para montar a escalação. A imprensa argentina dá conta de que o volante Battaglia, autor de um dos gols no 2 a 2, jogará na zaga, substituindo Figal. Di Lollo também corre por fora. Assim, Belmonte surgiria no lugar do ex-Atlético na cabeça de área. Já para o lugar de Herrera, a tendência é, ainda de acordo com os jornais argentinos, que Alarcón seja o escolhido. Herrera, aliás, está fora do Mundial por uma lesão sentida durante o jogo contra o Benfica (antes de ser expulso, do banco).

Lá na frente, havia a expectativa de que Cavani pudesse voltar ao time. No entanto, a esperança não se concretizou e o uruguaio não ficará sequer no banco de reservas. O Boca vem em segundo no grupo, com um ponto, e, após duelar com o Bayern, time mais forte do grupo, enfrentará o “saco de pancadas” Auckland City em busca de saldo de gols para tentar avançar às oitavas.

BAYERN DE MUNIQUE x BOCA JUNIORS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo c – 2ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 20/06/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Boey, Tah, Stanisic e Guerreiro; Kimmich, Pavlovic, Olise, Müller e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

BOCA JUNIORS: Marche; Advincula, Battaglia, Costa (Di Lollo) e Blanco; Belmonte, Alarcón e Carlos Palacios; Zenón, Merentiel e Velasco. Técnico: Miguel Russo.

Árbitro: Alireza Faghani (IRA/AUS)

Auxiliares: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Não divulgado



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.