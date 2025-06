Los Angeles FC x Espérance: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida marca também um duelo de estilos entre um time norte-americano que aposta na intensidade e transições rápidas, e uma equipe tunisiana tradicional, que busca se reerguer após um início complicado.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Los Angeles FC

O LAFC chega para a segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa com a pressão de precisar vencer para se manter vivo no torneio. Depois de entrar no torneio por um caminho improvável — herdando a vaga do León, expulso por violar regras de propriedade de clubes —, o time norte-americano teve uma atuação competitiva diante do Chelsea. Todavia, acabou derrotado por 2 a 0, o que interrompeu uma sequência de dez partidas de invencibilidade. Agora, diante do Espérance, a equipe sabe que um novo tropeço pode significar a eliminação precoce em sua estreia na competição.

Além da responsabilidade dentro de campo, o técnico Steve Cherundolo também lida com problemas no elenco. O jovem atacante David Martinez saiu lesionado na estreia e dificilmente jogará nesta sexta-feira. Além dele, o zagueiro italiano Lorenzo Dellavalle segue fora por lesão no joelho. Por outro lado, o experiente Olivier Giroud, que entrou no segundo tempo contra o Chelsea, deve começar como titular, assumindo o comando do ataque no lugar de Jeremy Ebobisse. Sabendo que o duelo seguinte será contra o Flamengo, o LAFC encara o Espérance como uma decisão antecipada.

Como chega o Espérance

O Espérance chega para o confronto contra o Los Angeles FC em busca de recuperação após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo na estreia do Grupo D. A equipe tunisiana vinha embalada por uma sequência de onze partidas de invencibilidade. A saber, eram nove vitórias e dois empates, além de uma defesa quase impenetrável — nove jogos sem sofrer gols. No entanto, diante dos brasileiros, a equipe apresentou pouco poder de fogo ofensivo e só conseguiu finalizar com perigo ao gol adversário aos 67 minutos. A defesa, que vinha sendo um ponto forte, também foi superada duas vezes, algo que não acontecia há doze jogos.

Apesar do tropeço, o técnico Maher Kanzari terá à disposição o elenco completo, já que o time não registrou baixas por lesão na primeira rodada. A expectativa segue depositada em Youcef Belaili, principal referência técnica da equipe e responsável por 15 participações em gols na temporada, entre o campeonato nacional e a CAF Champions League. Por outro lado, o brasileiro Rodrigo Rodrigues não convenceu no comando de ataque e pode ser substituído por Achref Jabri, de 23 anos, na tentativa de dar mais mobilidade ao setor ofensivo. Contra um adversário direto na briga pela classificação, o Espérance entra em campo pressionado, mas ainda confiante na força de seu conjunto.

LOS ANGELES FC X ESPÉRANCE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo D – 2ª rodada

Data-Hora: 20/6/2025, sexta-feira, 19h (de Brasília)

Local: Geodis Park, no Tennesse (EUA)

LOS ANGELES FC: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Jesus, Tillman e Delgado; Bouanga, Giroud e Ordaz. Técnico: Steve Cherundolo

ESPÉRANCE: Said; Benali, Tougai, Meriah e Amine; Guenichi, Jbeli e Ogbelu; Sasse, Jabiri e Belaili. Técnico: Maher Kanzari

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

VAR: Não divulgado

