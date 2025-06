Quem deu o maior salto esportivo? Botafogo de Textor ou PSG de Al-Khelaifi?

Paris Saint-Germain e Botafogo duelam pelo Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19) com algo em comum em suas histórias. Ambos tiveram as vidas transformadas depois de uma injeção de capital pela compra dos atuais donos: Nasser Al-Khelaifi, presidente do Qatar Sports Investiments, dono do clube francês, e John Textor, presidente da Eagle Football Holdings, a quem pertence a SAF do alvinegro. Mas qual dos dois dirigentes foi o responsável pela maior guinada esportiva? Um levantamento do site “Bolavip Brasil” responde: Textor ainda está atrás de Al-Khelaifi.

O estudo considerou, assim, todos os jogos que parisienses e cariocas já fizeram com as respectivas gestões: 751, no caso do PSG, e 226, no caso do Botafogo. Na sequência, calculou, então, o aproveitamento de pontos de cada time no período.

Em seguida, checou todos os resultados das 751 partidas disputadas pelo Paris Saint-Germain antes de Nasser Al-Khelaifi assumir o clube. O mesmo foi feito em relação às 226 partidas pré-John Textor no Alvinegro. A comparação entre o aproveitamento de pontos antes e depois revelou que, apesar de Textor ter elevado o patamar do Botafogo substancialmente, o salto de qualidade que Al-Khelaifi trouxe ao PSG foi ainda maior.

Aproveitamento de pontos do PSG foi para 76,1%

Desde que foi comprado pelo Qatar Sports Investiments, em outubro de 2011, o Paris Saint-Germain se tornou um dos clubes mais temidos da Europa. Ele vinha de um aproveitamento de 53,3% nas 751 partidas anteriores à chegada de Nasser Al-Khelaifi. Não era campeão francês desde 1994 e tinha participação ocasionais e apagadas na Champions League.

De 2011 para cá, o aproveitamento de pontos saltou para 76,1%. O time passou a dominar o futebol francês, com 11 títulos da liga de 14 possíveis. Na Europa, já tem 13 participações seguidas na Champions League. Foi semifinalista duas vezes, vice-campeão em 2020 e campeão este ano.

Aproveitamento de pontos do Botafogo foi para 57,2%

John Textor, ao comprar a SAF do Botafogo, recolocou um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro no rol dos mais vencedores. Antes de sua chegada, o alvinegro teve um aproveitamento de 45,4% em 226 partidas. O time acumulava campanhas ruins no Brasileiro, incluindo o rebaixamento para a Série B. Em termos internacionais, estava distante da Libertadores desde 2017.

De março de 2022 para cá, o aproveitamento de pontos evoluiu para 57,2%. Até hoje lidando com oscilações e muitas trocas de técnico, o Botafogo voltou a ser competitivo no cenário nacional, tendo sido quase campeão brasileiro em 2023 e campeão em 2024. No ano passado, venceu também a Libertadores. Pela primeira vez na história, está disputando a competição sul-americana por dois anos seguidos.

Veja como eram PSG e Botafogo antes e depois de Al-Khelaifi e Textor:

PSG:

Aproveitamento de pontos sem Al-Khelaifi: 53,3% (751 jogos)

Aproveitamento de pontos com Al-Khelaifi: 76,1% (751 jogos)

Botafogo:

Aproveitamento de pontos sem Textor: 45,4% (226 jogos)

Aproveitamento de pontos com Textor: 57,2% (226 jogos)

