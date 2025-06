Benfica x Auckland: onde assistir, escalações e arbitragem

Na próxima sexta-feira (20), às 13h (horário de Brasília), o Inter&Co Stadium, em Orlando, será palco do confronto entre Benfica e Auckland City, válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Na estreia, os Encarnados empataram em 2 a 2 com o Boca Juniors, em jogo realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto os The Navy Blues sofreram uma goleada impiedosa de 10 a 0 diante do poderoso Bayern de Munique, em Cincinnati.

Com ambos buscando recuperação, o jogo tem sua parcela de atenção. Sem dúvida, os portugueses querem retomar o ritmo após um empate surpreendente, e os neozelandeses tentam evitar uma nova humilhação.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Benfica

O Benfica chega pressionado após o empate de 2 a 2 na estreia contra o Boca Juniors. Todavia, tem a confiança renovada após demonstrar poder de reação e força ofensiva. Mesmo tendo saído atrás no placar por dois gols, o time português buscou o empate por 2 a 2 graças ao protagonismo dos experientes argentinos Ángel Di María e Nicolás Otamendi, que participaram diretamente dos dois gols. A equipe de Bruno Lage mostrou resiliência, mesmo diante de adversidades como a expulsão de Andrea Belotti. Assim sendo, mantém vivo o sonho da classificação em um grupo equilibrado.

Para o confronto contra o Auckland City, é possível que o treinador preserve alguns titulares. Isso porque precisa pensar no decisivo duelo da próxima semana contra o Bayern de Munique. Orkun Kokcu, principal criador de jogadas da equipe na última temporada, entrou em campo na estreia com uma proteção na perna e pode ser poupado, assim como Kerem Akturkoglu. Apesar das ausências de longa data de Alexander Bah e Manu Silva, além da suspensão de Belotti, o Benfica terá praticamente todo o elenco à disposição. O ataque deve ser liderado por Vangelis Pavlidis, que vem de uma temporada inspirada no Campeonato Português.

Como chega o Auckland City

O Auckland City chega para a partida muito pressionado após sofrer a maior derrota da história do Mundial de Clubes, ao ser goleado por 10 a 0 pelo Bayern de Munique na estreia. Apesar de ser o melhor time da Oceania, o clube neozelandês acumula oito derrotas consecutivas no torneio desde seu surpreendente terceiro lugar em 2014. O histórico recente indica que enfrentar equipes da elite europeia tem sido um desafio muito difícil para os Navy Blues.

Apesar disso, o técnico Ivan Vicelich disse ter sentido orgulho de seus jogadores. Segundo ele, “é um sonho para um time amador enfrentar um dos melhores times do mundo”. Ainda de acordo com Vicelich, sua equipe fez um esforço muito grande e pretende repetir isso contra o Benfica.

Para tentar minimizar os danos, o treinador deve escalar uma defesa sólida, possivelmente com cinco jogadores. De qualquer modo, o goleiro Conor Tracey terá bastante trabalho no gol. O time conta também com o destaque Dylan Manickum, jogador internacional de futsal da Nova Zelândia e eleito melhor do torneio na OFC Champions League 2025. Ele é uma das principais esperanças para criar oportunidades ofensivas e dar resistência ao Auckland City diante de um adversário muito mais forte. Outro que pode começar como titular é o veterano atacante Kilkolly

BENFICA X AUCKLAND CITY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 2ª rodada

Data-Hora: 20/6/2025, sexta-feira, 13h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)

BENFICA: Trubin; Dahl, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Luis e Sanches; Akturkoglu, Pavlidis e Schjelderup. Técnico: Bruno Lage

AUCKLAND CITY: Conor Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell e Lobo; De Vries, Garriga, Ilich (Kilkolly)e Manickum; Bevan . Técnico: Ivan Vicelich

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi (QAT) e Majid Al Shammari (QAT)

VAR: Não divulgado

