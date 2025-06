Neto dispara contra declaração de Denílson: ‘Eu nunca quis estar do lado da sua família’

Na última terça-feira (18), o Craque Neto tirou uma brecha na edição do ‘Os Donos da Bola’, pela Rádio Bandeirantes, para rebater uma declaração recente de Denílson sobre o pouco convívio entre eles. O apresentador ratificou a falta de proximidade entre os dois, porém enfatizou que partiu de uma decisão exclusiva dele.

“Disse que nunca fui do seu convívio. Nunca quis estar do seu lado, nunca quis estar do lado da sua família. Também nunca fui à sua casa e nunca irei”, iniciou o apresentador.

Neto explicou que, embora reconheça Denílson como “uma boa pessoa” e com “um bom coração”, jamais teve interesse em estreitar vínculos com o ex-companheiro de emissora. “Fui convidado várias vezes para aniversários dele, dos filhos, mas nunca quis ir”, completou. O apresentador também expôs as diferenças de estilo de vida entre ambos.

“A vida dele tem glamour. A minha, humildade. Do cara que trabalha o dia inteiro”, disse.

Críticas e bastidores do programa

O Craque ainda alegou que o comentarista trabalhou por dois anos sob sua supervisão, visto que “ele deixou”. E só deixou a atração após a morte do narrador Luciano do Valle. “Ele pediu para sair, e eu retirei. Eu que nunca quis o convívio com ele. Escolha minha desde o início”, reforçou.

O apresentador também fez questão de pontuar que, apesar da postura distante, sempre manteve respeito profissional. “Nunca fui almoçar, jantar, frequentar casa… mas sempre o respeitei. Só não quis proximidade”, reiterou.

rapaz… sabia que Neto e Denilson não se gostavam, mas não sabia que era nesse nívelpic.twitter.com/P2DTtF7qMc — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 19, 2025

Denílson rebate com indiretas a Neto

A resposta veio horas depois através de uma publicação nas redes sociais. O comentarista da Globo confirmou parte do relato, mas questionou o tom adotado pelo Craque. “A única verdade aí é que realmente você me tirou do ‘seu programa’ no dia da morte do fenômeno Luciano do Valle. E, a partir daí, pedi pra não fazer mais seu programa”, escreveu.

De forma irônica, concluiu: “Cada um com sua narrativa… Cada um com sua verdade…”, sinalizando divergência entre os relatos. Ele ainda agradeceu à TV Bandeirantes pela trajetória construída e pelas amizades feitas no período em que integrou a equipe da emissora.

