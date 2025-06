Palmeiras enfrenta Al-Ahly pela terceira vez em cinco anos em tira-teima decisivo

O Palmeiras encara o Al-Ahly nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O embate é decisivo para a pretensão das duas equipes na competição, mas não é um confronto novo. Afinal, brasileiros e egípcios já se enfrentaram duas vezes na história recente.

Os dois confrontos foram na versão antiga do Mundial de Clubes, mais curta. Em 2021, o time egípcio levou a melhor nos pênaltis da disputa pelo terceiro lugar, após empate em 0 a 0 no tempo normal. O Al-Ahly levou a melhor na decisão de penalidades por 3 a 2, com Felipe Melo perdendo o pênalti decisivo.

No ano seguinte, os times se reencontraram no dia 8 de fevereiro, agora na semi do Mundial. Desta vez, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e Dudu. Na decisão contra o Chelsea, o time de Abel acabou derrotado por 2 a 1, já na prorrogação. Neste confronto, ainda estão alguns jogadores do atual elenco como Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Marcos Rocha e o próprio Veiga.

“O destino mais uma vez quis que nos defrontássemos, somos velhos conhecidos (risos). O guarda redes (El Shenawy) e lateral-direito (Hany) ainda são os mesmos (dos dois jogos), temos o máximo respeito. É uma equipe bem treinada, bem organizada, com bons timings de contra-ataque, centroavante rápido, alto que ataca a profundidade, mas estamos preparados”, disse Abel.

Duelo decisivo para o Palmeiras

O duelo também tem um peso importante já que todos os times do Grupo A do Mundial de Clubes estão empatados em 1 a 1. Assim, quem vencer fica muito próximo da vaga nas oitavas de final. Após o confronto desta tarde, o time alviverde enfrentará o Inter Miami na próxima segunda-feira (23), em Miami.

