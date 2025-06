Como o São Paulo resolveu dívida com Crespo para contratá-lo

São Paulo consegue resolver pendências financeiras com Crespo - (crédito: Foto: Karim Jaafar/AFP via Getty Images)

O São Paulo anunciou oficialmente o retorno de Hernán Crespo ao comando técnico. O contrato foi assinado até o final de 2026, mas o clube precisou resolver uma dívida antiga com o argentino para que o negócio fosse concretizado. Afinal, o clube tinha pendências não paga com o treinador desde sua saída em 2021.

Campeão paulista de 2021 e demitido no mesmo ano, o treinador acionou a Fifa contra o São Paulo um ano depois. Na briga judicial, a entidade deu causa ganha ao treinador. Assim, o treinador foi condenado a pagar e R$ 1,3 milhão por causa da “quebra de contrato sem justa causa” e mais 150 mil dólares de multa (R$ 772 mil à época) por “remunerações pendentes” de direitos de imagens.

Na época, o São Paulo correu o risco de sofrer um transfer ban da Fifa. Ou seja, poderia ter ficado uma janela de transferência inteira sem fazer nenhuma contratação. Contudo, a situação acabou sendo contornada, mas não realizada.

Assim, desde que começou a negociar com Crespo para assumir o comando técnico, o São Paulo sinalizou desde as primeiras conversas que buscaria a solução da pendência. A situação, aliás, agradou o treinador e o estafe. A ideia do clube é colocar uma porcentagem das pendências no salário do treinador.

Isso porque o São Paulo não tem condições financeiras de zerar a dívida de uma vez neste momento. Assim, o clube encontrou como solução, diluir a pendência ao longo dos meses, com o salário do argentino.

A primeira passagem de Crespo

Em 2021, o argentino levantou a taça do Paulistão, encerrando o jejum de oito anos sem títulos do Tricolor. Aliás, no total, foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, tendo o trabalho visto com bons olhos. Contudo, o que pesou contra Crespo foi o início ruim de Brasileiro, algo que vem acontecendo nesta temporada.

