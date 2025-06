Corinthians tenta blindar trio, mesmo com a necessidade de vendas

O Corinthians vive um dilema nesta janela de transferência. Afinal, precisa vender jogadores para atingir as metas financeiras estabelecidas na temporada. Contudo, os nomes especulados para sair são os de Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, trio que o clube não tem a intenção de negociar neste momento.

A diretoria afirma que não recebeu oferta pelos três jogadores. Porém, caso chegue uma proposta, fará jogo duro. A hipótese de negociar com clubes brasileiros está descartada pelo Timão, que se vê respaldado por altas multas rescisórias e não quer reforçar um adversário direto.

Mas, para o mercado internacional, a situação fica diferente. Isso porque existe a preferência do atleta de ir atuar no exterior, além dos clubes europeus terem cifras maiores e poder para adquirir os atletas. Além disso, não vai reforçar nenhum adversário direto no Brasil. No caso de Garro e Yuri Alberto, o Timão se vê protegido. Já com Memphis Depay, a situação é diferente.

Isso porque o holandês tem uma multa rescisória de 5 milhões de euros para clubes do exterior (cerca de R$ 31,5 milhões). Em contrapartida, a de Garro é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 631 milhões), enquanto a de Yuri Alberto é de 100 milhões de euros para estrangeiros (R$ 600 milhões aproximadamente).

Longe da meta financeira estabelecida

Para essa temporada, o Corinthians previu em orçamento faturar R$ 181 milhões líquidos com transferências de jogadores. Entretanto, até aqui, o Timão arrecadou 75,3 milhões com as vendas de Denner e Guilherme Biro. Ou seja, o clube ainda precisa arrecadar mais de R$ 100 milhões com negociações de atletas.

Enquanto tenta blindar seu trio de estrelas, o Corinthians entende que a próxima grande venda possa ser de Breno Bidon. O meio-campista é bem avaliado e sonha em atuar na Europa. Assim, caso chegue uma oferta vantajosa, o Alvinegro não descarta negociá-lo.

