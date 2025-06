David Luiz diz que Flamengo pode surpreender o Chelsea: ‘Lutar contra tudo e todos’

David Luiz no tempo em que defendia as cores do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

Depois de vencer na estreia, o Flamengo se prepara para o duelo com o Chelsea, da Inglaterra, na próxima sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), nos Estados Unidos. Na época do sorteio, a Fifa fez um cartaz sobre o duelo. A arte contou com as presenças do técnico Enzo Maresca, do astro inglês Cole Palmer, Filipe Luís e David Luiz, dois ex-jogadores dos Blues.

O zagueiro, que atualmente defende as cores do Fortaleza, deu lugar a Gerson na arte da entidade. Dessa forma, ele projetou o duelo entre duas equipes que estão em seu coração.

“É o boxe, pai. Vai ser uma briga, vai ser uma briga (risos). Esse jogo vai ser uma briga”, brincou o defensor, em entrevista ao portal “ge”.

“O Flamengo pode surpreender muito nessa questão de intensidade e nesse plano de jogo bem definido, que muitos acho que talvez do Chelsea não conhecem ainda a maneira que o Flamengo vem jogando. E do Chelsea, é esse time já com identidade bem clara do (Enzo) Maresca desse jogo de posse, intenso, com jogadores de muita qualidade pelas bandas e um meio campo que sabe o que faz”, disse.

“Um meio campo sul-americano, com Enzo (Fernández) e (Moisés) Caicedo, que conhecem bem o que é o futebol brasileiro também. Então, para mim vai ser um jogo muito, muito bonito de se ver e que ambas as equipes tenham a possibilidade de sair vencedora”, acrescentou.

Comandante de qualidade

Ao analisar o confronto, David Luiz, que conquistou Champions League, Liga Europa, Premier League, Copa da Inglaterra, Libertadores, Copa do Brasil e Carioca, fez questão de exaltar Filipe Luís. Além disso, o jogador disse que o Rubro-Negro tem plenas condições de vencer e fazer frente pela qualidade e grandeza que tem.

“Vai ser um jogo muito difícil para ambas as partes. Acho que o Maresca conseguiu construir aquilo que ele queria e colheu fruto agora no final da temporada com o título. Era uma transição difícil do Chelsea, de uma total mudança de clube, de filosofia, de pessoas. Eu fiz parte do Chelsea do (Roman) Abramovich, onde agora mudou o dono. Quando se muda tudo, muda tudo. Um clube que apostou muito nos jovens, com contratos longos e que muita gente já estava impaciente. Porque o Chelsea foi muito de resultado imediatista. Com muita sabedoria e muita qualidade no seu trabalho, ele conseguiu já ter hoje uma cara”, afirmou.

“E do outro lado, o Flamengo que hoje é diferente, de um treinador novo (Filipe Luís), um companheiro de muita qualidade, inteligente, com futebol muito adaptado ao futebol europeu, de pressão alta e ter uma bola a todo instante, de não deixar o adversário respirar. Vai ser protagonista também. Assim, acho que o Flamengo tem todas as condições de lutar contra tudo e contra todos, não só pela grandeza do clube e da sua torcida, mas também por aquilo que tem como qualidade no futebol hoje e que o clube está desempenhando”, finalizou.

