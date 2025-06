Fora da estreia do Real Madrid no Mundial, Mbappé é hospitalizado

O Real Madrid comunicou na manhã desta quinta-feira (19) que o atacante francês Mbappé deu entrada em um hospital nos Estados Unidos. Um dos astros da equipe, ele ficou fora da estreia no Mundial, no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na quarta (18). Ele não tem previsão de voltar a jogar.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2025

“Kylian Mbappé sofre de um caso agudo de gastroenterite e foi hospitalizado para exames e tratamento”, informou o clube em uma nota no site oficial.

Mbappé, de 26 anos, fez 56 partidas na última temporada, além de marcar 43 gols e dar cinco assistências. Além disso, ele conquistou o prêmio Chuteira de Ouro, concedido ao maior artilheiro do futebol europeu.

