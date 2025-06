Santos encaminha reforços e mira mais dois nesta janela. Veja as prioridades

Após encaminhar dois reforços para o restante desta temporada, o Santos segue no mercado de transferências atrás de peças específicas. Afinal, o Peixe já tem tudo certo para anunciar o lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão, mas agora mira um atacante para jogar do lado esquerdo e um zagueiro.

O sistema defensivo é o mais urgente, já que os nomes do atual elenco não vem agradando. João Basso e Luan Peres terminaram o semestre como titulares, mas Zé Ivaldo aparece logo atrás como opção. Gil ainda é uma incógnita já que vive uma fase técnica abaixo do esperado e Luisão ainda não conseguiu engatar com a camisa do Peixe.

Já a ponta do ataque não era algo que o Santos iria atrás nesta janela. Porém, por causa da saída de Soteldo, que foi para o Fluminense, a diretoria entende que é preciso trazer uma peça de reposição. Embora tenha convivido no Peixe com lesões, o venezuelano flertou com a titularidade e era tido como uma peça importante no elenco. Assim, um substituto é visto como necessário.

Mas o Santos também conseguiu resolver pendências em seu elenco. Afinal, na lateral direita, conta com Aderlan, JP Chermont e Leo Godoy, mas este último está de saída para o Independiente-ARG. Assim, Igor Vinícius chega para repor o plantel e também brigar pela vaga de titular, já que os outros dois também não vêm agradando.

Já Willian Arão chega para compor o meio-campo titular com Zé Rafael e Rollheiser, em um cenário em que Neymar atue como um falso 9 no ataque. Ele deve brigar por um lugar com Tomás Rincón, Diego Pituca e João Schimdt.

