Seleção da primeira rodada do Mundial tem jogadores de Botafogo e Flamengo

Seleção da primeira rodada do Mundial conta com dois brasileiros - (crédito: Reprodução/DAZN)

Encerrada a primeira rodada do Mundial de Clubes, a Fifa anunciou nesta quinta-feira (19), em parceria com a plataforma de streaming DAZN, a seleção do torneio até então.

Na lista, apenas dois brasileiros: Luiz Araújo, do Flamengo, e Igor Jesus, do Botafogo. Os dois balançaram a rede na vitória sobre o Espérance Tunis e Seattle Sounders, respectivamente.

Veja a seleção ideal:

They stood out. They delivered. Here’s your Team of the Week ???? Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/j2cop6BMNJ — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

Os clubes europeus, considerados os favoritos ao título, emplacaram cinco atletas, sendo um argentino, dois portugueses, um alemão e um francês: Otamendi (Benfica), Pedro Neto (Chelsea), Vitinha (PSG), Musiala (Bayern) e Kolo Muani (Juventus). A supresa ficou pela inclusão do lateral-direito Lunga, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

