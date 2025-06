Em baixa no Grêmio, Jemerson pode se transferir para o Athletico

Jemerson está em rota de colisão com a torcida do Grêmio por desempenho negativo - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O zagueiro Jemerson pode deixar o Grêmio nesta janela de transferências. O jogador acumula algumas falhas nesta temporada e se tornou alvo de reclamações da torcida pelo desempenho abaixo do esperado. Neste cenário, há o interesse do Athletico em contratá-lo. A informação é do portal “Trétis”.

Assim, caso haja a formalização de uma investida, o clube gaúcho não deve apresentar resistência. Ainda mais se a proposta for considerada atrativa. A análise no clube paranaense é que o contexto do atleta no Grêmio pode ser favorável para uma saída e que ele aceite disputar a Série B. Isso porque, o defensor integra uma curta lista de jogadores considerados negociáveis. Além dele, estão o lateral-direito João Lucas, o lateral-esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Silva e Nathan Pescador, e o atacante Pavón.

A sequência de performances abaixo das expectativas obrigou o Grêmio a repensar suas escolhas e ter a contratação de um zagueiro como prioridade. A exigência é pela contratação de um jogador que atue preferencialmente pelo lado direito. Especialmente com condições de ser titular ao lado de Wagner Leonardo.

Jemerson está no clube desde maio de 2024. Ele foi contratado ao Atlético Mineiro por R$ 2,6 milhões.

Sem espaço no Grêmio

O zagueiro assinou contrato até dezembro de 2026 com o Imortal, mas só pôde estrear pela nova equipe em julho, exatamente quando abriu a janela de transferências. Até aqui, em sua passagem pelo Tricolor Gaúcho, o jogador atuou em 43 partidas, sendo reserva em apenas duas oportunidades. Ele também marcou gols em duas ocasiões.

A última vez que ele entrou em campo pelo time foi na vitória sobre o Sportvo Luqueño, na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na oportunidade, o Grêmio foi a campo com uma equipe alternativa. Em seguida, ele ficou como opção no banco contra Juventude e Corinthians, mas não foi a campo.

Imortal encontra dificuldades em fechar com novo zagueiro

A contratação de um zagueiro também se torna crucial pela possível venda de Gustavo Martins e a grave lesão de Rodrigo Ely. O experiente defensor sofreu uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo e terá condições de retornar aos gramados somente na próxima temporada.

Com isso, o clube já tentou pelo menos cinco alternativas para reforçar a zaga desde o começo do ano, mas não teve sucesso por causa de sua situação financeira desfavorável e a concorrência de outros clubes.

