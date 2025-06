Palmeiras está escalado para enfrentar o Al-Ahly. Veja o time titular

O Palmeiras está pronto e escalado para encarar o Al-Ahly nesta quinta-feira (19/6), às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes. E o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças no time titular. Raphael Veiga e Facundo Torres serão titulares.

Depois da boa atuação na estreia, o Verdão chega “mordido” para sua segunda partida no Mundial. Abel Ferreira trabalhou bastante as finalizações para tentar melhorar a efetividade alviverde. Contra o Porto, afinal, o Alviverde criou muitas chances, mas não conseguiu alterar o marcador.

Assim, o Palmeiras vem a campo com: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres.

Por outro lado, o Al-Ahly também esteve melhor em sua partida contra o Inter Miami e não conseguiu sair com a vitória. A falta de efetividade virou multa. Trezeguet, grande reforço dos egípcios para o torneio, foi multado após perder um pênalti no duelo contra o Inter Miami. Em busca de um resultado diferente na segunda rodada, José Riveiro promoveu algumas mudanças.

O Al-Ahly enfrenta o Palmeiras com: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka; Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet.

Todas as equipes do Grupo A estão empatadas com um ponto, após os dois confrontos inicias da chave terminarem empatados em 0 a 0. Assim, uma vitória na segunda rodada pode encaminhar uma vaga nas oitavas do Mundial de Clubes.

