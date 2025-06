Jornal espanhol coloca Yuri Alberto na mira do Atlético de Madrid

O Corinthians já avisou que não deseja perder os seus principais atletas até o final da temporada. Contudo, seu artilheiro começou a chamar atenção do futebol europeu novamente. Afinal, segundo o jornal espanhol ‘As’, o Atlético de Madrid estaria interessado na contratação de Yuri Alberto.

O atacante seria uma peça de reposição para Ángel Correa, que tem negociações avançadas para deixar o clube espanhol e acertar com o Tigres, do México. Assim, Yuri Alberto chegaria para substituir o argentino no elenco. O Atlético de Madrid já abriu negociações com o Corinthians em abril, mas as tratativas não avançaram. As conversas devem retomar após o Super Mundial de Clubes.

O Diário ‘As’ estima que o negócio pode sair por 20 milhões de euros (R$ 126,5 milhões), mas o Atlético terá concorrência. A publicação acrescentou que Roma e Everton também estão de olho no camisa 9. Contudo, vale ressaltar que a multa rescisória de Yuri Alberto para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

O Timão desconhece qualquer contato do clube espanhol, mas sabe e muitas vezes os próprios atletas manifestam o interesse de serem negociados. Além disso, neste caso não há o risco de reforçar um adversário direto. Assim, caso chegue uma oferta vantajosa, o clube deve negociar seu artilheiro.

Yuri Alberto chegou a afirmar que gostaria de permanecer no Corinthians e ficar no radar da Seleção Brasileira. Mas também nunca escondeu que gostaria de voltar para a Europa. O Timão espera segurar o jogador ao menos até o final do ano.

