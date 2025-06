Inter analisa os próprios erros para largar o Z4 na retomada do Brasileiro

O Inter precisará suportar o cenário incômodo de ser uma das quatro piores campanhas do Campeonato Brasileiro durante um mês. A paralisação da temporada ocorre depois da disputa de pelo menos um terço do torneio, já que restam 26 rodadas. O período sem jogos pode ser essencial para o Colorado ter êxito na missão de se recuperar no Brasileirão. Com isso, as prioridades neste intervalo será analisar, identificar os erros e corrigi-los, além de tentar recuperar os atletas machucados.

Antes do início do campeonato, a expectativa era de que o Internacional se credenciasse a um candidato ao título. Principalmente pela fase de 16 jogos invictos no segundo turno da edição passada do Brasileiro, que valeu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Inclusive, mesmo com o início de temporada irregular, o técnico Roger Machado teve sucesso em retomar o nível de atuação quando assumiu a equipe, especialmente no segundo turno de 2024. Com isso, garantiu o título do Gaúchão nesta temporada e a quebra de sete anos de títulos do arquirrival. Entretanto, o desempenho negativo no Brasileirão o impede de confirmar a expectativa.

Até o momento, o Inter tem apenas duas vitórias em 12 jogos. O contexto se torna mais preocupante porque antes da parada nos compromissos, ficou seis rodadas sem vencer. Além disso, o time tem a segunda pior defesa do campeonato: 18 gols sofridos, ao lado de Fortaleza e Sport, sendo superior apenas ao Juventude, que já levou 24 gols.

Inter centraliza esforços para corrigir problemas durante parada nos compromissos

O rendimento da equipe é de 30%, com 11 pontos em 36 possíveis. Inclusive, nas redes sociais há uma parte da torcida que expõe a irritação com o trabalho de Roger e faz apelo pela demissão. Mas a diretoria considera que as frequentes lesões foram um dos obstáculos cruciais que atrapalharam o desenvolvimento do trabalho. Em contrapartida, há um respaldo pela campanha que o time teve na fase de grupos da Libertadores. Afinal, o time confirmou a classificação para as oitavas e encerrou na primeira colocação do grupo que tinha Atlético Nacional-COL, Bahia e Nacional-URU.

Clube pretende contratar pelo menos dois jogadores na janela

A diretoria entende que também precisa contratar, já que muitos jogadores estão entregues ao departamento médico. A preferência é contratar pelo menos um zagueiro e um volante. Atacantes também são monitorados, porém a situação financeira desfavorável é um obstáculo.

