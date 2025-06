Quinto executivo da Vasco SAF, Admar Lopes busca equilíbrio e ser assertivo nos reforços

Quinto diretor de futebol da Vasco SAF, Admar Lopes se apresentou, nesta quarta-feira (17), e destacou um ponto importante para o seu início de trabalho. Afinal, o português reforçou a ideia de que a equipe possui um elenco desequilibrado, mas não especificou quais funções faltam para melhorar a qualidade do grupo.

“Tive a oportunidade de assistir todos os jogos desde que o Diniz chegou. Coletivamente, houve uma evolução muito grande. Acho que o elenco é um pouco desequilibrado em algumas funções, pode faltar um ou outro perfil, mas sei que o Diniz quer jogadores que cheguem e ajudem de forma inequívoca”, disse.

Além disso, o executivo deixou claro que conversou com o técnico Fernando Diniz e que as contratações terão que ser assertivas, de acordo com os perfis analisados e a realidade financeira. O foco não é apenas contratar para preencher lacunas em quantidade, mas sim buscar qualidade e boa adaptação ao Cruz-Maltino.

“Trazer por trazer não faz sentido nem para ele e nem para nós. Há um ou outro perfil que falte, estamos analisando, mas creio que há potencial para o elenco fazer melhor do que fez até esta altura da temporada”, completou.

Quinto diretor da era Vasco SAF

O português será o quinto a se sentar nessa cadeira no Vasco num período de dois anos e meio. Ele, então, chega para substituir Marcelo Sant’Anna, que foi o primeiro a assumir o cargo na gestão de Pedrinho.

Marcelo, por sua vez, teve menos autonomia na hora de contratar e trouxe 13 reforços durante sua passagem. Entre eles, o goleiro Daniel Fuzato foi o único, de fato, indicado pelo diretor. Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Tchê Tchê são os destaques dessa fase e estão na espinha dorsal de Diniz.

Antes dele, Pedro Martins, que teve uma passagem pelo Cruzeir0, ficou 50 dias no cargo (em 2024), ainda sob a gestão da 777 Partners. A única contratação foi a do técnico Álvaro Pacheco, que deixou a equipe após quatro jogos, sem uma vitória sequer.

Experiente na função, Alexandre Mattos esteve no clube de dezembro de 2023 a março de 2024. Ao todo, foram aproximadamente R$ 120 milhões em nove reforços, como o zagueiro João Victor (R$ 32 milhões) e o atacante Adson (R$ 26,7 milhões).

Quem ficou mais tempo no cargo foi o primeiro diretor: Paulo Bracks (486 dias – entre 2022 e 2023). Assim, o profissional destravou as negociações pela renovação de Andrey Santos, que logo foi para o Chelsea.

Foi o responsável por trazer dois pilares do time, como o goleiro Léo Jardim e o atacante Pablo Vegetti. Por outro lado, teve negociações questionadas, como as chegadas do atacante Pedro Raul, do zagueiro Robson Bambu e do meia Carabajal.

