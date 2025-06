Cássio, do Cruzeiro, curte férias com a família na Disneyland, em Paris

De férias, o goleiro Cássio está curtindo os dias de folga com a esposa, Janara Sackl, e os filhos, Felipe, de 11 anos, e Maria Luiza, de 7, em Paris, na França. Em publicação nas redes sociais, a esposa do jogador mostrou registros da família na Disneyland Paris.

Em uma das imagens, Cássio aparece com um chapéu preto, com o nome do parque temático, e Janara usa um chapéu do Ursinho Pooh. Os dois fizeram o registro na frente do famoso castelo das princesas.

Na sequência das imagens, é possível ver Janara tirando selfies no espelho com Cássio ao fundo, além de um registro do jogador com o filho, Felipe, em que estão comendo pipoca e se refrescando. Maria Luiza também aparece em dois registros com a mãe.

Cruzeiro vai participar de torneio amistoso

O Cruzeiro terá mais de um mês sem partida oficial por conta do Mundial de Clubes. No entanto, a diretoria da Raposa resolveu participar de um torneio amistoso no Espírito Santo, o Vitória Cup.

Dessa forma, o primeiro confronto será contra o Defensa y Justicia-ARG, no dia 3 de julho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. A segunda partida, portanto, será no dia 6 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), vai encarar o Estudiantes-ARG, no mesmo local.

