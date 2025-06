São Paulo encaminha venda de joia para o CSKA, da Rússia

O São Paulo encaminhou a venda do meio-campista Matheus Alves para o CSKA, da Rússia. O clube russo apresentou nos últimos dias uma proposta oficial pelo jogador, mas o status das tratativas ainda estão em negociação. Contudo, segundo pessoas próximas ao jogador, o acerto está muito próximo. A expectativa é que se concretize nos próximos dias.

A oferta do time russo gira na casa dos sete milhões de euros (R$ 44 milhões, na cotação atual). O clube ainda costura um ganho de 25% da mais valia caso Alves seja negociado futuramente por um valor superior ao da venda atual. O São Paulo esperava uma venda com valores maiores, mas viu a oportunidade de gerar receita para o caixa de maneira mais rápida e com condições financeiras melhores.

O Tricolor esperava uma proposta mínima de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,2 imilhões), mas o clube russo ofertou algo menor. O Soberano, aliás, é dono de 90% dos direitos econômicos do meia. Nos primeiros contatos, o CSKA realizou uma chamada de vídeo com o jogador e falou que tinha interesse em contar com o atleta, tudo com a autorização do São Paulo.

Depois de fechar 2024 em déficit de R$ 287,6 milhões, o São Paulo sabe que precisará vender mais jogadores nesta janela de transferências. Contudo, a saída do jovem dá um respiro inicial para o restante da temporada.

Matheus Alves é cria de Cotia e fez até agora 15 jogos oficiais e distribuiu duas assistências em 2025. Além disso, ele foi um dos grandes destaques do São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo deste ano.

