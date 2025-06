Andrey Santos revela pedido de gol em Chelsea x Flamengo: ‘Motivação a mais’

Tanto Flamengo e Chelsea vivem a expectativa pelo confronto desta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes. E quem conhece muito bem o Rubro-Negro é Andrey Santos, cria do Vasco. O jogador dos Blues revelou que recebe mensagens de vascaínos para marcar um gol e admitiu uma motivação a mais para entrar em campo contra os rubro-negros.

“Expectativas sempre as melhores. Um prazer estar aqui pelo Chelsea, disputando a Copa do Mundo de Clubes, sempre foi um sonho estar aqui. É claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival”, disse em coletiva.

“Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai… Todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é bem crítico, ele pediu um gol contra o Flamengo. Se tiver a oportunidade, [vou] fazer de tudo para sair vitorioso e, se Deus quiser, poder fazer um gol.”

Além disso, Andrey Santos fez questão de elogiar o meio-campo flamenguista, destacando nomes como Pulgar, Gerson e Allan, mas garantiu confiança no elenco inglês.

“São muitos jogadores de altíssimo nível, claro que a gente sabe da qualidade, mas também temos qualidade e esperamos fazer o nosso melhor.”

Por fim, deixou um recado direto à torcida vascaína: “Torcedor do Vasco, espero que você esteja com a gente amanhã, no jogo contra o Flamengo, e torçam pelo Chelsea. Estamos juntos e grande abraço”, disse, admitindo que “O Vasco é Chelsea no Mundial de Clubes.”

Com moral

Andrey Santos, aliás, retorna com moral elevada e pode ganhar espaço no time comandado pelo técnico Enzo Maresca. Ainda mais, a comissão técnica dos londrinos vê potencial no jovem de apenas 21 anos, que recebeu recentemente elogios de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

