Neuer pede atenção e calma ao Bayern de Munique contra o Boca Juniors

O Bayern goleou por 10 a 0 na estreia do Mundial de Clubes e tratou o jogo contra o Auckland City como um verdadeiro treino. Agora, enfrentará desafios maiores contra o Boca Juniors e o Benfica. Diante disso, Neuer falou sobre o duelo com os argentinos.

Ídolo do clube alemão, o goleiro destacou a importância de manter a calma. O confronto com o Boca Juniors acontece nesta sexta-feira (20), pelo Grupo C.

“Estamos esperando um bom ambiente. Vimos como foi a partida contra o Benfica. Precisamos manter o foco, a calma e nos concentrar em nossos pontos fortes. É claro que as equipes da Europa costumam ser as favoritas, mas não podemos subestimar os times da América do Sul”, afirmou o goleiro ao site oficial do Bayern.

Na tabela, o Bayern lidera com três pontos. Boca Juniors e Benfica, que empataram, somam um ponto cada. O Auckland City segue zerado. A partida começa às 22h (de Brasília). Se vencer, o time alemão garante vaga nas oitavas de final.

