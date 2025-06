Atacante ex-Fluminense é preso em flagrante por envolvimento em tráfico de drogas

Mateus Gonçalves, atacante com curta passagem pelo Fluminense, foi preso em flagrante em uma rodovia no Mato Grosso do Sul por envolvimento em tráfico de drogas. A Polícia Militar Rodoviária prendeu o atleta e outras três pessoas pelo transporte de 187 quilos de maconha, divididos em mais de 200 tabletes. A carga tinha como destino o Paraná, mais especificamente a cidade de Londrina, segundo depoimento.

Durante as investigações, o ex-jogador do Fluminense optou por ficar em silêncio. A prisão foi feita por policiais militares rodoviários na rodovia MS-156, na altura da cidade de Juti, quando realizavam uma averiguação rotineira. Afinal, a região é conhecida pelo tráfico de drogas entre fronteiras do Brasil com o Paraguai. As autoridades desconfiaram de dois veículos em alta velocidade, que não respeitaram a solicitação de parada.

Posteriormente, os agentes perseguiram os automóveis e os encontraram em um posto de gasolina. Mateus estava ao lado de Luiz Henrique Pereira em um carro do modelo HB20. De acordo com a investigação da polícia, os dois tinham a função de escoltar outro veículo em que estavam o casal Joice Costa e Moisés Moraes Martins.

Este outro automóvel é que continha a carga com a maconha. O casal admitiu o crime e citou a necessidade em quitar uma dívida com traficantes. Luiz Henrique relatou que receberia R$ 2 mil pelo trabalho. Além das drogas e os dois carros, a polícia apreendeu quatro celulares, dois rádios comunicadores e R$ 1,8 mil em dinheiro. O grupo, aliás, passou por uma audiência de custódia e recebeu a prisão preventiva pelo flagra da irregularidade. A propósito, a Justiça da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, é que ficará responsável por conduzir o processo.

Atacante teve curta passagem pelo Fluminense

Mateus Gonçalves defendeu as categorias de base do Guarani e do Palmeiras, também atuou no Tijuana e Pachuca, ambos do México, no América Mineiro, Ceará, Cerro Porteño, do Paraguai, Vitória e Sport. Além disso, teve curtas passagens pelo Fluminense em 2019 e no Goiás em 2024.

Inclusive, o Esmeraldino emitiu nota para desmentir que o jogador fazia parte do elenco após divulgação de documento policial. Neste ano, ele disputou a primeira parte da temporada pelo Athletic, de Minas Gerais. A torcida do Rubro-Negro baiano apelidou o atleta de “Pastor” por sua postura religiosa e publicações com mensagens bíblicas nas redes sociais.

