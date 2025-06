Técnico do Chelsea elogia Flamengo e não vê Mundial como ‘pré-temporada’

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca em treino no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução / Chelsea)

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca encheu a bola do Flamengo nesta quinta-feira (19), véspera do confronto direto entre as equipes pelo Mundial de Clubes. O treinador italiano fez questão de elogiar a equipe e o técnico Filipe Luís em entrevista colettiva.

“Eles são um time muito bom, é uma equipe boa de se assistir. Muitos jogadores bons estão lá, o técnico [Filipe Luís] jogou muito anos na Europa, então conheço bem ele. O time está indo muito bem no Brasil, assistindo aos jogos dá para perceber que eles são um grande time e organizados, com muito jogadores de qualidade. Mas vamos tentar dar o nosso máximo para vencer a partida”, elogiou Maresca.

Aproveitando o momento, o treinador do Chelsea disse que não trata o Mundial de Clubes como uma pré-temporada. No entanto, os jogadores dos clubes europeus chegam à competição em período próximos das férias.

“Eu disse na minha entrevista quando cheguei aqui. A sensação é de como se fosse uma pré-temporada, porque terminamos a temporada na Premier League, temos descanso e depois começamos de novo, a sensação é essa. Mas não é pré-temporada, é uma competição de clubes e não estamos aqui para uma pré-temporada. Estamos aqui para dar nosso melhor e tentar ganhar”, explicou Maresca.

Desgaste do Chelsea

Um dos fatores que pesam para o time inglês neste Mundial de Clubes é o calor excessivo e o desgaste dos atletas que estão em fim de temporada. No entanto, Enzo Maresca adotou uma estratégia para contornar as adversidades.

“A gente tenta treinar menos, ou pelo menos priorizar aquilo que a gente acha mais importante, principalmente no aspecto tático. Isso acontece porque com a quantidade de jogos, é impossível para eles, como seres humanos, estarem 100%. Por isso a gente tenta cadenciar e focar na parte tática”, disse antes de complementar.

Chelsea e Flamengo duelam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial. Quem vencer, se aproxima da classificação para próxima fase do torneio.

